Daniela Alves, la vecina de Vista Alegre de 7 años que se atrevió a homenajear a Rosalía en el festival Acento

El festival Acento, organizado cada año por la SGAE en su sede compostelana, contó ayer con una inesperada actuación especial que conquistó el corazón de todos los presentes. Al finalizar el concierto de la viguesa Sila Lua, cabeza de cartel y cita musical más esperada de la jornada, el público pudo deleitarse con el bis de una artista desconocida hasta ese momento: Daniela Alves, una vecina del barrio de Vista Alegre de tan solo 7 años.

"¿Estáis montando un escenario? ¿Puedo subir a cantar?" , fueron las preguntas con las que la jovencísima cantante declaró sus intenciones a los organizadores del festival cuando este todavía se encontraba en fase de montaje. Su abuelo, Xavier Espiña, la acompañaba en ese momento y no dudó en animarla a que probara suerte: "Somos vecinos del barrio. Pasábamos por ahí y, como a Daniela le encanta cantar, le dije que le preguntase a los organizadores si le daban permiso para subir al escenario y atreverse con alguna canción".

Inicialmente, los técnicos del montaje se lo tomaron como un juego, pero la propuesta de la pequeña Daniela iba muy en serio. "Le dijimos que ya iríamos viendo a lo largo del día", apuntan desde la organización. No obstante, lejos de diluirse como cualquier otro antojo infantil, el deseo de la niña perduró con la misma intensidad y, cuando la jornada estaba llegando a su fin, volvió a la carga: "Necesito que me digáis si al final voy a poder subir al escenario, porque si es así, tengo que cambiarme el vestido".

Con la guardia baja y sorprendidos por la audacia de la niña, la organización accedió sin pensárselo demasiado. Así, el cartel compuesto originalmente Dani Cornes, Javi Chapela y Sila Lua sumaba a Daniela Alves como nueva integrante.

Los nervios del debut

A la hora de subirse a la tarima, los inevitables nervios del debut entraron en conflicto con las ganas de darlo que tenía la vecina de Vista Alegre. Por suerte, estaba ahí su abuelo, fanático número uno y apoyo fundamental en el comienzo de su carrera musical, para ofrecerle su mano y acompañarla al escenario. Con él, no hubo miedo escénico que valiese y la pequeña se arrancó a cantar con absoluto desparpajo La Perla, de su cantante favorita, Rosalía.

Cedido

Aunque a esas alturas el público ya no era tan numeroso como durante los conciertos anteriores, los presentes disfrutaron al máximo de la actuación de Daniela, que lo dio todo y ofreció un nivel excepcional. Sobre todo, teniendo en cuenta su corta edad.

El talento y la entrega ofrecidos por la vecina de Vista Alegre cautivaron tanto a los asistentes que todavía quedaban en el entorno de la sede de la SGAE que, incluso, hubo ronda de firma de autógrafos. Daniela había cumplido un sueño y el público tenía la sensación de haber presenciado el nacimiento de una pequeña estrella local.

Daniela firmó autógrafos a los asistentes / Cedido

La emoción y euforia duraron horas. Como relata el propio abuelo, "se le quedó una sonrisa de oreja a oreja" y ya está deseando repetir.

Fanática de Rosalía y con miras a La Voz Kids

Daniela, vecina del barrio de Vista Alegre de toda la vida, es alumna del colegio de Nuestra Señora de los Remedios. Desde hace un par de años, también estudia piano en la escuela Berenguela, ubicada en el Casco Histórico. "Los padres también tienen idea de apuntarla a canto, pero por ahora está bien así", cuenta el abuelo.

Aunque le encanta la música en general, su artista favorita, sin ninguna duda, es Rosalía. La cantante catalana, tal y como confirma su familia, "es una auténtica obsesión". Por este motivo no le resultó complicado elegir el repertorio para subirse al escenario del festival Acento. La Perla, tema estrella de su último álbum, era la opción segura.

Tanto le gusta esta canción que también es su apuesta para el casting de La Voz Kids, concurso en el que sueña con participar. "La idea de presentarse ya la tenía este año, pero es un concurso con mucho nivel y pensamos que era mejor que se formase un poco más antes de probar suerte", explica su entorno.

Ahora, mucho más preparada y con la experiencia de haberse subido a un escenario, Daniela se prepara para seguir dando pequeños pasos en lo que promete ser una larga y exitosa trayectoria musical.