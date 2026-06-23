Manuel Recarey, casi 40 años al frente del restaurante Don Manuel de Santiago: «A nosa comida gusta porque é boa e abundante»

Manuel Recarey y Mercedes Liñares llevan casi cuatro décadas en la hostelería compostelana y han convertido su restaurante, Don Manuel, situado en el barrio de Vista Alegre, en Santiago, en un referente para los amantes de la carne.

La pareja cuenta con una clientela fiel y ve cómo muchos de los clientes que en algún momento cruzaron su puerta siendo estudiantes regresan ahora acompañados de sus hijos e incluso de sus nietos.

Manuel, natural de Santa Comba, y Mercedes, originaria de A Baña, montaron el Don Manuel en Galeras en un local de alquiler donde permanecieron unos siete años antes de trasladarse a Vista Alegre. Allí continuaron su trayectoria durante más de una década, pero el siguiente paso lógico fue adquirir un local propio, en el que llevan casi 20 años.

Mercedes Liñares y Manuel Recarey, en su restaurante Don Manuel, situado en el barrio compostelano de Vista Alegre. / Cedida

Carnes de calidad, el secreto del éxito

Mercedes atiende la barra y el comedor y Manuel está al frente de la cocina. Y aunque las modas gastronómicas han cambiado mucho en las últimas décadas, ellos han permanecido fieles a una receta sencilla que siempre les ha funcionado: carnes de calidad, cantidades generosas y constancia en el trabajo.

«O segredo é que a carne sexa boa. Iso é o máis importante», asegura Manuel.

La especialidad de la casa es la carne de vacuno, que procede habitualmente de una carnicería de Santa Comba. Churrasco de ternera, entrecots, picañas o chuletones, aunque también churrasco de cerdo y criollos, forman parte de una carta en la que la materia prima ocupa, sin duda, el lugar protagonista.

Uno de los rasgos que mejor define al establecimiento son sus abundantes raciones, algo que los clientes valoran especialmente, como destaca el propietario del Don Manuel.

Dos tiras de churrasco por ración

«Poñemos dúas tiras enteiras de churrasco por cada ración. Nunca cambiamos iso», explica.

Quizás ahí esté una de las claves de un éxito que se mantiene intacto décadas después. Cuando se le pregunta por qué el restaurante sigue llenándose, Manuel responde con una frase que resume toda una filosofía empresarial: «A nosa comida gusta porque é boa e abundante».

Los momentos de mayor actividad son los sábados, cuando no es extraño ver a clientes esperando para conseguir una mesa. «Aínda que ás veces teñan que esperar, a xente volve», cuenta el cocinero. De lunes a jueves ofrecen servicio a mediodía, mientras que los viernes y sábados también abren para dar cenas. El domingo cierran para disfrutar de su merecido descanso.

A sus 61 y 57 años, Manuel y Mercedes mantienen el mismo entusiasmo que cuando abrieron su primer negocio y su apuesta por una fórmula que los ha convertido en referente en la hostelería de la ciudad.