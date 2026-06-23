Una urbanización, más de 40 familias de Santiago y una cacharela hecha entre todos: así preparan la noche de San Juan en el barrio de O Castiñeiriño

La noche de San Juan, la más mágica y esperada del año en Santiago, ya está aquí. Apenas faltan unas horas para que el olor a sardina, los rituales y las meigas, vuelvan a ser las protagonistas en los cientos de cacharelas que cada medianoche del 23 al 24 de junio iluminan la capital de Galicia, y que en el caso de una urbanización de O Castiñeiriño, juntará este año a más de 40 familias alrededor del fuego.

"Antes íbamos a las cacharelas de otros barrios, con los peques para arriba y para abajo y un día nos dijimos... ¿por qué no hacemos la nuestra?". Son palabras a EL CORREO GALLEGO de María Pose Oreiro, una de las impulsoras de este festejo, que surgió en 2018 sin la necesidad de una comisión de fiestas o de una gran infraestructura, sino de algo más sencillo: la voluntad y las ganas de un grupo de vecinos de compartir esta noche juntos.

En sus inicios, tal y como relata María, "cada uno llevábamos algo de casa y entre todos preparábamos la noche". Tras repetir en 2019, el parón obligado por la pandemia hizo cancelar las reuniones de 2020 y 2021. Ya en 2022 y con la vuelta a la nueva normalidad, estos vecinos de Santiago decidieron montar un grupo de Whatsapp para coordinar la necesidad de contratar un seguro y gestionar los permisos, por lo que acordaron aportar una cantidad simbólica de dinero con la que cubrir estos gastos. Desde entonces, sus integrantes no han parado de aumentar.

Una imagen de la primera cacharela en O Castiñeiriño en el año 2018 / Cedida

Una vez tramitada toda la burocracia que lleva consigo montar una cacharela en Santiago, el resto de cosas como sillas, mesas, enchufes, música, postres o platos caseros, los pone cada familia. "Cada casa tiene su especialidad", cuenta María, que pone de ejemplo los bollos de una vecina o la empanada de atún que hace una abuela como parte de esa mezcla de aportaciones que hace tan especial la noche de hoy.

Intentar recuperar la vida de barrio

La celebración de la noche de San Juan en esta urbanización de Santiago ya se ha convertido en una cita obligada entre sus vecinos. Según la coordinadora, "con el paso de los años hemos ido estrechado lazos y recuperando la vida de barrio que se había perdido, en la que la gente se saludaba, colaboraba y se ayudaba".

Del mismo modo y gracias a esta reunión, María explica que "hay gente que conoces esa noche y a partir de ahí ya tienes trato con ella", y augura que a la lista de 41 familias anotadas este año se unirán más durante el día de hoy: "Hay muchos que no conozco porque vienen de parte de uno o de otro".

La celebración del San Juan en esta urbanización de Santiago ha hecho que los vecinos entrechen lazos entre ellos / Cedida

Los niños esperan la noche con mucha ilusión

Otro de los motores que impulsan cada año a estos residentes a celebrar el San Juan juntos, es la ilusión que despierta entre los más pequeños de la casa, por lo que en la cacharela de esta noche en la urbanización de O Castiñeiriño, no faltarán ni la música ni los juegos.

Al hablar de esto con EL CORREO GALLEGO, María no puede evitar emocionarse, ya que como ella mismo reconoce, una de las cosas que más le conmueven es "ver a los niños disfrutar juntos la noche más corta del año".

Una imagen de la juntanza del año 2022, mientras realizaban el rito de la Queimada / Cedida

Más de un centenar de asistentes

A la cacharela que se encenderá en O Castñeiriño este martes se espera que acudan en torno a 160 personas. Un número importante de vecinos que se juntarán en una noche que, más allá de la celebración, busca mantener vivo el espíritu de comunidad en este barrio de Santiago.