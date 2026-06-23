O Son do Camiño genera en Santiago 37 millones de euros de impacto socioeconómico

El O Son do Camiño no está en el Top 15 de festivales de música con más público en España por casualidad. Al tirón de un abono a buen precio gracias a la colaboración de la Xunta de Galicia como parte de su estrategia de turismo (aportaron este año 3,1 millones de euros al presupuesto de 8 millones), se unen el tirón de su cartel para explicar los 37 millones de euros impacto socioeconómico, según el balance inicial de la organización difundido ayer.

Millonario eco de Katy Perry y Linkin Park

Su reciente edición de 33 horas de música repartidas en tres días contó con Katy Perry, cantante estadounidense con 87,7 millones de oyentes al mes en Spotify que abrió en Santiago su gira de conciertos tras intervenir en la ceremonia inaugural del Mundial de fútbol de EEUU, y con Linkin Park (56 mill. de escuchantes al mes en dicha plataforma de streaming), icónica banda de rock que volvía a España tras una década sin venir y gira por primera vez sin su añorado cantante, Chester Bennington, suplido por la notable vocalista Emily Armstrong. Eso ayuda a entender que O Son do Camiño 2026 reuniese a 126.000 asistentes generase 1.500 puestos de trabajo directos y 4.000 empleos indirectos.

Linkin Park en su actacuón en O Son do Camiño 2026. / Jesús Prieto

El día con Linkin Park de cabezas de cartel el pasado viernes, fue el primero en agotar las entradas, sold out con semanas de anticipación al que luego se sumaron las otras dos jornadas pocas horas antes de celebrarse.

Entre esa cifra de 126.000 asistentes al O Son do Camiño 2026 repartidas durante tres jornadas, igual se vio entre el público al futbolista del Celta de Vigo, Iago Aspas, que al chef Pepe Solla o el humorista Roberto Vilar, e incluso el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, entre otras personas famosas.

Según datos del equipo organizador del O Son do Camiño 2026, un 40 % de la asistencia al festival procedió este año de fuera de Galicia, cuya capital rondó durante los tres días del evento (18, 19 y 29 de junio) el 95 % de ocupación hotelera.

Protagonistas de la reciente edición

El cartel también contó este año con Dani Martín, Carlos Ares, Leire Martínez, Barry B, The Molotovs, Michenlo, Habló Pablo, Aida Blanco, Bárbara Lago, Dj Gigola, Héctor Oaks, MCR-T , Supergloss, Biffy Clyro, Hoobastank, Sexy Zebras, Niña Polaca, The Bloody Betroots Dj Set, D.Valentino, Corella, Carlita, Caste, Honeyluv, Hoonine, Jimi Jules, Viviana Casanova, Dj Snake (estrella del cartel al hablar de música electrónica), Lola Índigo, Guitarricadelafuente, Afrojack, Sen Senra, MVRK, Dorian, Carlangas, Ortiga, Sarria, ego Martín, Li/Lu, Patrick Mason b2b Haai, Perel y Tout Sanders.

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¿Qué pasara en 2027?

Producido por las promotoras gallegas Esmerarte y Bring The Noise, responsables a su vez de otros respectivos grandes eventos como el PortAmérica (Caldas de Reis) y Resurrection Fest (Viveiro), el festival O Son do Camiño nació en 2018 con estrellas como The Killer, Lenny Kravitz, Jamiroquai, Martin Garrix o Franz Ferdinand. De cara a 2027, Año Xacobeo, es de prever una edición especial, más considerando que el cartel de la reciente edición fue considerada por muchos asistentes por debajo del elevado nivel medio. Toca esperar.