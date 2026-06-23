Raxoi adjudicará a Monbus el nuevo contrato de transporte urbano de Santiago

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, celebró este martes los avances en el contrato de transporte urbano tras proponerse este pasado lunes, 22 de junio, a la empresa Monbus como adjudicataria del mismo. Así lo trasladó este martes en rueda de prensa tras la reunión celebrada por la mesa de contratación, en la que propuso como empresa adjudicataria a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Alcalabus, Castromil y Autobuses Urbanos de Lugo, del grupo Monbus.

Según recoge el acta de la mesa de contratación, se le otorgó a la entidad lucense un total de 89,15 puntos; seguida de los 82,84 puntos que alcanzó la Ute Stellae Urbano Santiago; los 60,50 puntos de la Empresa Martín SA; los 41,36 de Viguesa de Transportes SL, y los 38,88 de Transportes Rober SAU.

Concurso abierto en diciembre del 2025

De esta forma, la compañía fue la mejor valorada en el concurso abierto en diciembre del 2025 para adjudicar el nuevo servicio. Ahora, contará con un plazo de 10 días hábiles para presentar la documentación y abonar la fianza, tasas y timbres municipales correspondientes.

En este contexto, la mandataria local ha celebrado los avances en el contrato de transporte urbano indicando que los autobuses "vienen por buen camino" y que "todo Compostela está de enhorabuena".

Asimismo, Sanmartín avanzó que "si todo va bien" después de que la empresa entregue la documentación y una nueva mesa de contratación la revise llevarán la propuesta a una xunta de goberno local del mes de julio.

El nuevo contrato contempla la cobertura del servicio durante los próximos trece años con un presupuesto base de 137 millones de euros. Supondrá una ampliación de líneas, sobre todo para las parroquias rurales, y servicios nocturnos, así como la renovación de la flota, que pasará de los 43 vehículos actuales a un total de 67.

De esta nueva flota, 18 autobuses serán eléctricos y los 49 restantes estarán propulsados por gas natural comprimido (GNC), apostando por una movilidad más sostenible. La mayoría de los vehículos tendrán una longitud de entre 12 y 15 metros, adaptándose a las necesidades de cada línea.

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Además, se incorporarán tres autobuses eléctricos de entre 8 y 10 metros para prestar servicio en la línea C3, debido a las características de su recorrido. Asimismo, habrá cinco autobuses de GNC de entre 10 y 11 metros, que se destinarán a la línea 7 y a las líneas alimentadoras del rural, donde se requieren vehículos de menor tamaño para facilitar la circulación y mejorar la prestación del servicio.