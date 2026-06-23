Santiago encara la recta final de un episodio de calor con máximas y mínimas que este martes podrían batir récords

A pocas horas de que Santiago y toda Galicia se adentren de lleno en la celebración de la tradionalmente conocida como la noche más corta del año, la de San Xoán, Compostela encara también la recta final de un episodio de calor que este martes todavía podría batir récords de temperaturas, tanto en mínimas como máximas. De hecho, las previsiones de Meteogalicia apuntaban a una mínima durante la madrugada de este martes de 21 grados, a partir de la que los termómetros podrían seguir subiendo hasta rondar los 36 grados a lo largo de la jornada.

Desde el servicio meteorológico autonómico, María Souto recuerda que llevamos varios días con temperaturas elevadas, con una madrugada del lunes en la que la mínima fue de 19 grados y se esperaba llegar a los 34 de máxima, y apunta a que "a partir del miércoles las temperaturas, tanto máximas como mínimas, van a ir descendiendo progresivamente".

El 13 de junio hubo 36,2 grados en Compostela

En conversación con EL CORREO GALLEGO, advierte no obstante de que aún queda un martes de elevados registros, en los que se podrían batir marcas máximas o quedar muy cerca. De momento, señala que en lo que va de año la temperatura diurna más elevada en Santiago tuvo lugar el pasado 13 de junio, con 36,2 grados; mientras que la más alta de un mes de junio la sitúa en los 36,6 registrados en la estación meteorológica situada desde 2005 en el campus sur de la USC el 25 de junio de 2011.

Temperaturas, por tanto, muy semejantes a las que las previsiones sitúan para este martes en Santiago, por lo que María Souto no descarta que se puedan incluso superar, convirtiendo este 23 de junio en el más cálido del año, pero también en el día de mayor temperatura en un mes de junio, y añade que en cualquier caso, "está todo muy al límite y habrá que ver".

Mínimas nocturnas por encima de los 20 grados

Con respecto a las mínimas más altas, indica que precisamente la de este lunes fue la nocturna más elevada en un mes de junio y del año, noche en la que los termómetros marcaron 20,8 grados, que podrían quedar superados si esta pasada madrugada se alcanzaban los 21 previstos, con lo que este martes "tanto en cuanto a mínimas como a máximas, podríamos estar muy cerca de situarnos en el día y la noche más cálidos del año y de un mes de junio".

Todo apunta además a que, dentro del apartado estrictamente meteorológico, esta próxima noche de San Xoán se podrá disfrutar sin mayores sobresaltos en la capital gallega. Con temperaturas que "van a bajar un poquito pero no va a hacer frío porque la mínima será de 18 grados en torno a las 06:00 de la mañana, y buena parte de la noche habrá por encima de los 20 grados".

Potencialidad tormentosa

Interrogada sobre si existía algún riesgo de tormentas para el momento de mayor esplendor de las hogueras, admite que "con estas temperaturas tan extremas nunca se puede descartar la potencialidad tormentosa, pero es verdad que no hay ningún aviso de tormenta, aunque eso no significa que en un momento puntual pudiera caer un pequeño chubasco, pero sería algo muy ocasional".

Completamente distinta se presenta la jornada festiva, con temperaturas de entre 18 y 28 grados, y donde ya por la tarde aparece mayor riesgo de tormentas. A partir de este miércoles, será cuando los termómetros irán descendiendo de forma gradual, tanto durante la franja diurna como la nocturna, para situarse en "temperaturas más acordes con Galicia y Santiago para esta época del año", avanza María Souto.