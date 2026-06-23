Santiago se convierte en el plató de 'Operación Camarón 2', una película sobre las orquestas de Galicia

Que Santiago se está consolidando como un escenario de película, incluso de series, es todo un hecho.

Santiago, plató de películas y series

Hasta 57 proyectos audiovisuales acogió la capital gallega el pasado año, récord histórico en número de rodajes. Una cifra que no parece que se vaya a detener este año.

De hecho, en las últimas semanas, hemos podido ver en las calles compostelanas cómo se desarrollaban las grabaciones de series como la comedia rural gallega de Netflix Animal o películas de la talla de Outono y Un Deus que non baila, entre otras.

Un momento de los rodajes de la película ‘Outono’ en la rúa do Vilar de Santiago de Compostela, a comienzos de mayo. / Jesús Prieto

'Operación Camarón 2' desembarca en Santiago

No serán los únicos títulos que utilicen a Compostela como telón de fondo a lo largo de este año.

Un momento de los rodajes de 'Operación Camarón 2' en la Sala Capitol, esta semana. / Antonio Hernández

Y es que, este lunes, la ciudad del Sar se convirtió en el plató de una nueva película, Operación Camarón 2, secuela del exitoso largometraje ambientado en Cádiz que hace cinco años se convirtió en el tercer filme español más visto en taquilla con casi 600.000 espectadores y cuyo estreno en televisión en 2023 logró pegar a la pantalla a más de 2,5 millones de espectadores.

Película con amplia presencia de Santiago y sus alrededores

Unos rodajes que tuvieron lugar en la Sala Capitol —recientemente reconocida como la mejor sala de Galicia en los Premios Martín Códax— y en los que los protagonistas de la película original, los integrantes de la banda conocida como Los Lolos —Lolo (Carlos Librado), Sebas (Julián López), Ortiguilla (Juanlu González) y Fotoshó (Xisco González)—, llevaron a cabo una especie de concierto ante un grupo de jóvenes figurantes.

Figurantes que participaron en los rodajes de 'Operación Camarón 2' en la Sala Capitol, esta semana. / Antonio Hernández

La Capitol no será el único espacio compostelano que saldrá en la película —que se espera que se estrene en julio de 2027—. También tendrán acto de presencia, tal y como ha podido saber EL CORREO GALLEGO, lugares como la Cidade da Cultura, el centro comercial Área Central o la Sala Riquela.

Rodajes de 'Operación Camarón 2' en la Sala Capitol, esta semana. / Antonio Hernández

Además, Operación Camarón 2 mostrará localidades como Arteixo, Redondela, Vedra, Padrón, Santa Comba y Rianxo, un espacio, este último, que será el de mayor protagonismo de la película y en el que, incluso, el equipo de rodaje montó una verbena al completo con un escenario, atracciones, churrería y puestos de feria.

Filme sobre las orquestas de Galicia

De rodarse en Galicia Operación Camarón 2 —las grabaciones terminan este viernes tras seis semanas de rodaje— se debe, en palabras de su director, Carlos Therón, a «exigencias del guion». «La historia nos permitía venir aquí a explorar el mundo de las orquestas y nos hemos tirado de cabeza», añade.

Y es que, en esta nueva aventura del grupo musical Los Lolos, encabezado por los actores Julián López y Carlos Librado, quienes se encuentran entusiasmados y sorprendidos a la vez de poder reunirse en esta secuela cinco años después, la acción se traslada a Galicia con una explosiva infiltración en el fenómeno de las orquestas. Lo hacen después de verse catapultados al estrellato con el tema Chico Perfecto y caer a los infiernos a causa del ego y la fama.

Sin embargo, una nueva misión policial que busca dar con el autor de una nueva droga de diseño que está causando estragos en Galicia hará que unan a una orquesta gallega, Os Meteoros de Rianxo, compuesta por muchos músicos reales —algunos de ellos forman parte de reconocidos grupos como Los Satélites, orquesta que también prestó su camión a los rodajes, o el Combo Dominicano— que se encuentra liderada por el carismático, exigente e implacable Tito Carballal, al que da vida el compostelano Diego Anido.

«Tito es un tipo de Rianxo que está en un momento de su vida en el que no le va del todo bien con su negocio, que es su orquesta y es su vida, pero tira para delante y siempre busca la manera de sobrevivir. Es un personaje con un carácter fuerte, es como un general que tira de su pelotón que crea situaciones violentocómicas aunque creo que no mato a nadie», señala entre risas.

El director de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), Jacobo Sutil, quinto por la derecha, junto a los actores principales, entre los que se encuentra el compostelano Diego Anido, y parte del equipo de ‘Operación Camarón 2’, esta semana, durante los rodajes realizados en la Sala Capitol. / Antonio Hernández

Reparto gallego en 'Operación Camarón 2'

Pero Anido no será la única presencia gallega en el reparto. También aparecerán intérpretes de la talla de María Mera, Alejandro Jato, María Pujalte, Manuel Manquiña y Manuel Burque, que no solo aporta a la película delante de las cámaras, sino que también lo hace detrás de ellas como guionista junto a Josep Gatell acercando una realidad profundamente arraigada en Galicia como lo es la cultura de las fiestas y las verbenas «evitando estereotipos». «Las orquestas gallegas no paran, tienen un día libre al mes. Queríamos reflejar esa cultura tal y como se vive de verdad aquí, con unos protagonistas que se enfrentan a ello», declara Burque.

Una presencia gallega que no solo estará presente tanto en el reparto como en los espacios en los que transcurrirá la trama, y es que algunos de los personajes hablarán en la lengua gallega con el humor y la retranca que tanto nos caracteriza. Un detalle que ha remarcado el actor Alejandro Jato, ya que, admite, «muchas veces es raro» que esto suceda.

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Carlos Librado, en primer término, durante los rodajes de 'Operación Camarón 2' en la Sala Capitol, esta semana. / Antonio Hernández

¿Cúando se estrenará 'Operación Camarón 2'?

La película, producida por Telecinco Cinema, La Pepa PC, Maruxiña Film Company y Basque Film Services cuenta con la ayuda de la Xunta de Galicia, que ha aportado 350.000 euros de la línea de atracción de rodajes convocada por la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude en 2025, y espera, tras finalizar los rodajes esta semana en tierras gallegas, ver la luz en julio de 2027.