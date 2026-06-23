El Premio San Clemente de Santiago, reconocido como Premio Nacional al Fomento de la Lectura 2026: entre sus galardonados, Vargas Llosa, Saramago y Uclés

El Premio Literario San Clemente del IES Rosalía de Castro de Santiago ha sido galardonado con el Premio Nacional al Fomento de la Lectura, correspondiente al año 2026, a propuesta del jurado reunido esta semana. En esta edición, también han sido galardonado Luis Miguel Gómez y Miguel Ángel Hoyos -directores del programa 'Un país para leerlo'-.

Ambos premios nacionales, en sus modalidades de Fomento de la Lectura y de Fomento de la Lectura en los Medios de Comunicación, están dotados con 30.000 euros.

El jurado ha propuesto al Premio Literario San Clemente por "la trayectoria, impacto y carácter innovador de una propuesta que, a lo largo de sus más de treinta años de historia, se ha consolidado como un auténtico referente en el ámbito educativo y cultural".

"El Premio San Clemente, impulsado por el IES Rosalía de Castro, otorga el protagonismo absoluto al alumnado con el objetivo de fomentar el pensamiento crítico, la sensibilidad artística y el hábito lector", añade el jurado.

Además, ha reconocido que, desde su creación en 1995, "este galardón ha promovido el diálogo entre distintas tradiciones literarias, acercando a los estudiantes a grandes figuras de las letras", entre ellos tres Premios Nobel: Mario Vargas Llosa, José Saramago y Han Kang.

"La singularidad de esta iniciativa reside en su jurado, conformado íntegramente por jóvenes de diez centros educativos de España, Francia, Alemania y Reino Unido. Son ellos quienes evalúan las obras de forma independiente, consolidando su papel activo en la cultura. Con este premio se reconoce a toda la comunidad educativa por su esfuerzo "quijotesco" al impulsar la actividad lectora, así como por creer y transmitir su poder transformador", termina el fallo.

'Un país para leerlo'

A su vez, el jurado ha motivado su propuesta al programa 'Un país para leerlo' en la figura de sus directores, Luis Miguel Gómez y Miguel Ángel Hoyos, por "ser un programa con un estilo original, cuidado y fresco que toma la magia de la literatura como hoja de ruta para descubrir los secretos y relatos que conforman el ecosistema del libro de nuestros territorios".

Asimismo, el jurado ha señalado que "con una estética rompedora, 'Un país para leerlo' propone un viaje literario por la geografía nacional que desvela la profunda conexión entre nuestros paisajes, letras y diferentes lenguas que nos enriquecen".

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"Grandes figuras, talentos emergentes, los espacios donde se gestaron y escribieron las obras maestras, clubes de lectura singulares y librerías con encanto se unen para fomentar el hábito lector de una forma excepcional", zanjan.