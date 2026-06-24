Servicios municipales de extraescolares y canguros, colegios con cocinas, más campamentos y parking exprés para padres: la agenda del PP para el "Santiago de la gente"

El líder del Partido Popular de Santiago, Borja Verea, quiere transformar la ciudad a partir de las elecciones de 2027 a través de una ambiciosa agenda familiar que incluye servicios municipales de extraescolares, campamentos y canguros, parking exprés para los padres, cocinas en colegios o estancias para jóvenes en el extranjero, entre otras propuestas. "Un paquete de medidas dirigidas a los vecinos para cumplir una idea muy simple: construir un Santiago que piense más en la familias y la vida real de la gente; un Santiago que acompañe a las personas".

Así lo afirma el líder popular al hacer recopilación de su agenda, que fue desgranando semana a semana y que, en conjunto, "forman parte de una misma visión de la ciudad", que apuesta por "más conciliación, más oportunidades educativas y apoyo a las familias". Todo ello redundará en "una mejora de la calidad de vida".

"Nuestro objetivo", explicó Verea, "es construir un Santiago que acompañe mejor a las familias y entienda su realidad".

Las principales medidas de la agenda: más implicación del Concello en la conciliación

Entre las medidas presentadas destaca la organización municipal de las actividades extraescolares, con el fin de mejorar la oferta actual y, sobre todo, abaratarla. Es una medida conciliadora que entronca directamente con otra: la creación de un servicio municipal de canguro para atender situaciones puntuales de conciliación familiar, como imprevistos laborales, citas médicas urgentes o problemas familiares.

Sin abandonar la conciliación, Verea propone ampliar la oferta municipal de campamentos de verano, con entre 9 y 11 repartidos por toda Galicia, en lugar de focalizarlos en Santiago. Albergarían a 350 jóvenes.

Verea también quiere dotar a los colegios que no tienen de cocina propia. En una primera fase serían el Xixirei de Lavacolla, el Ramón Cabanillas y Lamas de Abade, con 500 alumnos beneficiarios que hoy reciben el menú transportado en furgoneta.

El líder del PP alumbró el proyecto de la Casa das Familias, el primer centro de apoyo familiar de titularidad municipal de Galicia, para ofrecer acompañamiento, mediación, orientación profesional, atención a la adolescencia y formación. "Un servicio abierto a todas las familias compostelanas".

La agenda popular incluye una suerte de erasmus municipal, un programa para que alumnos de 3º de ESO que puedan pasar tres semanas en Irlanda en verano para mejorar su inglés.

Por último, la campaña incluye la Parada Familiar, que es un párking exprés para padres delante de colegios, guarderías, centros de salud o farmacias; y la Bolsa Familiar da Zona Azul, que permite simplificar las gestiones administrativas de muchos padres.