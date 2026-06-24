Tres espectáculos gratuitos de gran formato llenarán la Ciudad de la Cultura el 15 de julio

La Ciudad de la Cultura sumará este verano una nueva cita a su programación cultural con el estreno de Noitear, una propuesta que convertirá los espacios exteriores del complejo compostelano en un gran escenario al aire libre durante una noche. El evento se celebrará el próximo 15 de julio y reunirá tres espectáculos de gran formato que combinan danza, circo contemporáneo, teatro físico y artes vivas.

La iniciativa, impulsada por la Xunta de Galicia, permitirá al público disfrutar de tres montajes consecutivos entre las 20.30 y las 24.00 horas aproximadamente. Además, contará con dos estrenos absolutos en Galicia: Carena, de la compañía catalana La Corcoles, e Into thin air, de la formación neerlandesa Panama Pictures. La programación se completará con una función especial de Ceibe, de Fran Sieira Compañía de Danza.

Todos los espectáculos serán de acceso libre y gratuito y compartirán una misma línea argumental vinculada al aire, la altura, el equilibrio y el riesgo, conceptos que servirán de nexo entre las tres propuestas.

Funambulismo sin red para abrir la programación

La primera actuación comenzará a las 20.30 horas con Carena, una producción de la compañía catalana La Corcoles protagonizada por la artista Mariona Moya. La pieza sitúa a la intérprete sobre un cable suspendido a gran altura, donde desarrolla un ejercicio de funambulismo sin red de seguridad.

El espectáculo Carena / Cedida

El espectáculo combina riesgo físico y lenguaje poético para construir una metáfora sobre la superación y el equilibrio. Inspirada en las expediciones hacia las grandes cumbres del planeta, la propuesta ha pasado por algunos de los principales festivales especializados del país y ha recibido varios reconocimientos en el ámbito de las artes de calle.

Una hora después, a las 21.30 horas, llegará el turno de Panama Pictures, una compañía referente en Europa por su trabajo en la frontera entre la danza contemporánea y la acrobacia. La formación neerlandesa debutará en Galicia con Into thin air, una pieza protagonizada por tres intérpretes que desafían la gravedad sobre una gran escalera inclinada suspendida en el espacio.

La propuesta explora la confianza mutua y la búsqueda constante del equilibrio en un entorno inestable, en una puesta en escena marcada por el movimiento, el riesgo y la espectacularidad visual.

Fran Sieira llevará 'Ceibe' a la plaza central del complejo

El cierre de la noche correrá a cargo de Fran Sieira Compañía de Danza, que ofrecerá a partir de las 22.45 horas una representación especial de Ceibe adaptada para la plaza central de la Ciudad de la Cultura.

Fran Sieira Compañía de Danza cerrará la jornada / Aigi Boga

La obra, dirigida por Fran Sieira y Sergio R. Suárez, revisita la tradición coreográfica gallega desde una perspectiva contemporánea y propone una reflexión sobre la identidad, la libertad y los roles de género. La función aprovechará además la arquitectura del complejo compostelano como parte de la propia escenografía.

Sobre el escenario participará un amplio elenco de intérpretes entre los que figuran Aída Tarrío, de Tanxugueiras y el artista compostelano Mondra. Completan el cartel André Adrio, Artur Puga, Patricia Sánchez, María Montero, Cristina Canosa, Adela Otero, José Adrián Casal y el propio Fran Sieira.

La música original del espectáculo corre a cargo de MounQup, en una propuesta que combina la raíz de la danza tradicional gallega con nuevos lenguajes escénicos.

La apuesta del Gaiás por la programación estival

La puesta en marcha de Noitear se enmarca en la intensa programación cultural que la Ciudad de la Cultura ha diseñado para este verano. El nuevo ciclo llegará apenas unas semanas después del arranque de una nueva edición de Atardecer no Gaiás, una de las propuestas más consolidadas del calendario estival compostelano.

Entre el 2 de julio y el 14 de agosto, la plaza central del complejo acogerá doce jornadas de conciertos gratuitos al aire libre con la participación de 14 artistas y grupos. Por el escenario pasarán nombres como Carlangas, 9Louro, Bala, Sheila Patricia, Lisdexia, Dogo o Galician Army.