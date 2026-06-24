La Gladiator Race vuelve a Santiago: así puedes apuntarte a la carrera con más de 40 obstáculos
La prueba, que incluye más de 40 obstáculos y más de seis kilómetros, se celebrará el 12 de septiembre en la Cidade da Cultura y destinará parte de su recaudación a la investigación de la enfermedad de Dent
La cuenta atrás para una de las carreras de obstáculos más populares de Galicia ha comenzado. Tras el éxito cosechado hace unos días en Pontevedra, la Gladiator Race regresa a Santiago el próximo mes de septiembre.
Con más de seis kilómetros y más de 40 obstáculos, la carrera lleva la fuerza física y mental del participante al límite mientras disfruta de una amplia variedad de pruebas y disficultades como agua, barro u obstáculos que pondrán a prueba su capacidad de superación.
La Gladiator Race de Santiago tendrá lugar en la Cidade da Cultura el 12 de septiembre a partir de las 16.00 horas.
Una nueva edición que combina deporte y solidaridad, ya que parte del importe de cada inscripción se destina a la asociación Art For Dent, dedicada a impulsar la investigación de la enfermedad de Dent. Además, existirá una Fila 0 destinada a conseguir más recursos.
Cómo anotarse a la Gladiator Race Santiago
Las inscripciones -con un límite de 1800 plazas- para la Gladiator Race de Santiago ya están abiertas. Al igual que en años anteriores, las entradas pueden adquirirse en la web oficial de la prueba y el precio irá aumentando por tramos a medida que se acerque la fecha del evento:
- Del 22/06/2026 hasta el 30/06/2026 23.59 horas será de 34,00€
- Del 01/07/2026 hasta el 31/07/2026 23.59 horas será de 38,00€
- Del 01/08/2026 hasta el 31/08/2026 23.59 horas será de 41,00€
- Del 01/09/2026 hasta el 09/09/2026 23.59 horas será de 44,00€
Cabe recordar que las plazas son limitadas, por lo que cuanto antes te inscribas, antes aseguras tu participación en la carrera.
Opción para los más pequeños: la Gladiator Kids
Los más pequeños de la casa también podrán participar en su propia Gladiator Race: la Gladiator Kids, adaptada a su edad y pensada para que puedan disfrutar de un día en familia haciendo deporte. En este caso, la carrera empezará a partir de las 12.00 horas.
Qué incluye la inscripción y qué llevar a la Gladiator Race
Desde la organización de la carrera recomiendan llegar unos 90 minutos antes de la hora de salida, que está dividida en tandas. De esta forma, el participante tendrá tiempo suficiente para aparcar, recoger el dorsal, dejar sus pertenencias en el guardarropa y calentar.
La inscripción incluye una camiseta exclusiva de la prueba, una medalla (sólo si la terminas), acceso al área Gladiator, avituallamiento en la línea de meta, cronometraje, clasificación y el orgullo de haber superado cada uno de los obstáculos.
En cuanto a lo que debes llevar, es recomendable llevar una toalla y ropa para cambiarte, ropa y calzado cómodo y el documento de identidad original.
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