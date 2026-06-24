El impacto de la nueva candidatura de los díscolos del PSOE en Santiago: de dividir el voto de izquierda a movilizar a los cabreados

El anuncio de los cuatro concejales no adscritosde la corporación de Santiago de presentarse a las próximas elecciones municipales de 2027 con una candidatura propia es una de las variables que puede tener más impacto en las urnas. Y aunque lo difícil es adivinar a un año de los comicios cómo se traducirá en votos, es lógico pensar que la irrupción de una nueva lista de este perfil mueva de algún modo los marcos políticos de Raxoi. Mercedes Rosón, Gonzalo Muíños, Mila Castro y Marta Álvarez acaban de agitar la vida municipal compostelana y, de algún modo, con su paso al frente marcan el pistoletazo de salida de la precampaña.

Hace exactamente dos años, tal día como hoy, se celebraba en Raxoi el pleno donde estos cuatro ediles socialistas rompían la disciplina de voto del partido. Fue la mecha que prendió el incendio interno en un PSOE donde hacía ya tiempo que olía a chamusquina. Después, unos trataron de apagarlo con agua y otros con gasolina, lo que acabó derivando en una crisis monumental y la expulsión de cuatro de los seis concejales.

Desde ese momento el mandato cambió, porque los equilibrios internos de fuerzas en Raxoi se alteraron. Y quizás uno de los factores más llamativos de todo este tiempo haya sido la unidad política y de acción que han mantenido los no adscritos, que han funcionado siempre como un grupo cohesionado, bien organizado y que fue capaz de sobrevivir sin la necesidad de un liderazgo claro más allá de los años de experiencia aportados por Rosón o Muíños.

Pleno municipal en Raxoi / Antonio Hernández

Del romanticismo del proyecto al ajuste de cuentas políticas

Llegados a estas alturas del mandato con esa unidad, los cuatro han decidido dar el salto. Una decisión que, como casi todas en politica, tiene un poco de todo. Una parte más romántica, que es la de ayudar a la ciudad de Santiago; otra más pragmática, que es aprovechar la actual coyuntura de falta de mayorías absolutas y contextos electorales apretados para ser decisivo aun obteniendo poca representación; y también una más visceral, porque siempre existe cierto componente de ajuste de cuentas.

Y aunque a la candidatura de Rosón, Muíños, Castro y Álvarez le falta por ahora casi todo, el simple anuncio ya activa mecanismos electorales y reorienta estrategias en las distintas fuerzas de la ciudad.

De la simple puesta en escena ya se sacan algunas conclusiones. Una es que saben de política y tienen estrategia, porque se limitaron a colocar su idea fuerza por delante de todo: "Somos máis de Santiago que de partido". Se guardan el resto de datos relevantes (nombre, lista, fórmula jurídica...) para alimentar poco a poco su bola de nieve. La otra conclusión del acto del martes, siendo un poco observador, es que detrás del proyecto hay cierto músculo económico, algo determinante a la hora de volar en solitario con una candidatura propia.

¿Cómo puede impactar esta candidatura en las urnas de Santiago en 2027?

Ahora, es tiempo de analizar su impacto electoral. Los manuales de teoría política dicen una cosa y la contraria, como casi siempre que se teoriza sobre el papel. Por un lado, la irrupción de una nueva opción electoral en el arco de la izquierda divide el voto de ese espectro, lo que beneficiaría al PP de Borja Verea. Con más listas, más restos y más votos que no se traducen en concejales, lo que prima a la fuerza más votada.

Pero también está la otra óptica: una nueva lista de izquierdas puede movilizar ese voto que, de no existir, se quedaría en casa, lo cual perjudicaría al PP. Es imposible medir el tamaño de la bolsa de votantes de los no adscritos, pero es cierto que son perfiles muy conocidos en la capital de Galicia, con larga trayectoria en la política local e imbricados en el tejido asociativo, universitario... Son una legión de cabreados con el PSOE que, de no existir esta opción, ¿a quién votarían? Es posible que algunos al BNG y otros al PP, pero también daban por hecho que serían muchos más los que se quedarían en casa.

Beneficie en mayor o menor medida a Goretti Sanmartín y Borja Verea, que parece que serán una vez más los que se volverán a jugar la alcaldía, lo que todo el mundo tiene claro, teorías políticas aparte, es que es el PSOE de Santiago el que sale más trasquilado con este movimiento político de los no adscritos. Con solo dos concejales y sin un cartel claro a menos de un año de los comicios (está sondeando a su candidato/a con una encuesta), los socialistas afrontan un escenario delicado, porque además los no adscritos han conseguido en estos dos años, casi sin pretenderlo, unir a algunas familias socialistas de la capital que parecían irreconciliables, pero que se juntaron movidos por su cabreo con la expulsión de los ediles y la mala gestión que hizo el PSOE de la crisis. El sueño que tenían, y aún tienen, algunos socialistas de reintegrar a los cuatro díscolos en las siglas para pasar página y abrir una nueva etapa se esfuma con esta nueva candidatura.

Si hace dos años, el día de San Juan, Santiago encendía sus hogueras al mismo tiempo que el PSOE prendía la mecha de la suya en el pleno de Raxoi, hoy esas mismas llamas amenazan con reducir a cenizas el proyecto socialista en un feudo tan simbólico para el partido como Santiago. Porque siempre que hay fuego de por medio, alguien acaba chamuscado.