La ocupación hotelera de Santiago cae diez puntos en mayo: "O peche do aeroporto influíu dun xeito moi potente"

La tendencia negativa desde finales de 2025 y mantenida a lo largo de este año en los hoteles de Santiago tuvo continuidad en mayo. Aunque suele ser un buen mes para el sector, el cierre del aeropuerto Rosalía de Castro durante 28 días supuso un lastre demasiado pesado. La ocupación cayó diez puntos con respecto al mismo periodo de 2025, pasando de un 81,6 % a un 71, 5 %, lo que en cifras absolutas se tradujo en una pérdida de más de 17.000 viajeros y más de 28.000 pernoctaciones.

"Era o que esperabamos, quizais non tanto pero si entre sete e dez puntos", valora José Antonio Liñares, portavoz de la Unión Hotelera Compostela. Liñares apunta al cese temporal de la actividad en Lavacolla como principal causa de este descenso al señalar que "o peche do aeroporto influíu dun xeito moi potente".

Bajada de la tarifa media

Además de la caída en la ocupación, también se resiente la rentabilidad al situarse la tarifa media diaria en 92,75 euros, lo que supone una bajada de 5,85 euros con respecto al mismo mes de 2025. Si se compara esta cifra con la de 2024, el descenso es de casi 10 euros. Por otro lado, la estancia media se mantiene en valores muy similares, con 1,54 días por los 1,55 registrados hace doce meses.

Los números de mayo se suman a los del primer cuatrimestre del año, en los que la ocupación media de la capital gallega se situó en el 43%, frente al 52% del mismo periodo de 2025. En abril Santiago fue la única ciudad gallega que se anotó peores números y, aunque este mes no sucede los mismo, sí destaca como la que registra un descenso tan acusado de la ocupación. En otras urbes de la comunidad con cifras a la baja, Lugo y A Coruña, la diferencia es apenas de un punto, mientras que Pontevedra y Vigo se disparan con respecto a mayo de 2025, con ascensos de 12 y 17 puntos respectivamente.

Recuperación durante el mes de junio

Las estadísticas del mes pasado se dan a conocer en un momento que el sector considera favorable, ya que en junio "se non se recuperan os datos do ano pasado imos estar máis máis cerca das cifras habituais de ocupación", comenta Liñares. La llegada de turistas, sumada a eventos como O Son do Camiño y la actividad académica y congresual están contribuyendo a empujar los números al alza.

Previsiones para el verano

No obstante, Liñares considera que en julio podrían volver a verse datos peores que los de 2025, teniendo en cuenta que "tradicionalmente é un mes un pouco máis frouxo, sobre todo a primeira quincena". Así, reclama más actividad artística y cultural en estas fechas porque "baixa moito o turismo internacional e non hai actividade académica nin congresual". Para anticipar lo que sucederá en agosto, cree que todavía es pronto, al tratarse de un mes "de alta ocupación, pero moi de última hora".