Santiago de Compostela vive una de las noches de San Xoán más tranquilas con solo ocho incidencias

Santiago de Compostela dejó atrás una de las noches de San Xoán más tranquilas de los últimos años. El Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia contabilizó únicamente ocho incidencias en la capital gallega entre las 20.00 horas del lunes y las 06.00 de este martes, una cifra muy reducida en comparación con otros municipios gallegos y que contrasta con los sucesos registrados durante la celebración del pasado año.

Según los datos facilitados a EL CORREO GALLEGO por el propio servicio de emergencias, cuatro de las incidencias registradas en Compostela estuvieron relacionadas con los efectos del alcohol. Además, se contabilizaron dos intervenciones por peleas y otras dos asistencias sanitarias que no guardaban relación directa con las celebraciones de la noche más corta del año.

La noche de San Xoán, en imágenes: fuego, música y tradición en Santiago / Antonio Hernández

La ausencia de incendios, cacharelas fuera de control o accidentes de gravedad convirtió la madrugada compostelana en una de las más tranquilas que se recuerdan en este tipo de celebraciones.

Contraste con otras ciudades gallegas

La situación en Santiago contrasta con el balance general de Galicia, donde el 112 recibió un total de 1.427 llamadas relacionadas con la noche de San Xoán. Estas comunicaciones dieron lugar a la gestión de 374 incidencias vinculadas principalmente a asistencias sanitarias, cuestiones de seguridad ciudadana, incendios y accidentes.

Las actuaciones sanitarias volvieron a ser las más habituales, con 161 intervenciones, muchas de ellas por intoxicaciones etílicas, desmayos o pequeñas quemaduras. También se registraron 67 incidentes relacionados con peleas, agresiones o comportamientos alterados.

Vecinos de Santiago saltando una cacharela / Antonio Hernández

En el conjunto de la comunidad, A Coruña fue la provincia que concentró un mayor número de incidencias, con 194 actuaciones, seguida de Pontevedra, con 121. Lugo registró 38 y Ourense 20.

Mucho más tranquila que la celebración de 2025

La corta cifra de ocho incidencias adquiere todavía más relevancia al compararlo con la noche de San Xoán de 2025, cuando los servicios de emergencia tuvieron que intervenir en varios sucesos registrados en la capital gallega.

Aquel año, los Bomberos de Santiago acudieron a última hora de la tarde a la rúa Nogueira de Conxo para extinguir una cacharela privada que se había descontrolado y cuya extinción requirió la intervención de los efectivos municipales.

Un camión de los Bomberos de Santiago durante una actuación en una imagen de archivo / E.N.

Además, ya pasada la medianoche, otro incendio obligó a movilizar recursos de emergencia en una vivienda abandonada situada en el parque Begoña Caamaño, entre las rúas do Coto y Lisboa, en Fontiñas. Aunque posteriormente se apuntó a que el fuego podría no estar relacionado con la celebración de San Xoán, el suceso generó una importante expectación vecinal y obligó a la actuación de los bomberos.

Frente a aquellos episodios, la madrugada de este 24 de junio transcurrió sin incidentes relevantes en Compostela, con unas intervenciones limitadas principalmente a casos de consumo excesivo de alcohol y a dos altercados que requirieron la actuación de los servicios de emergencia.

Galicia mantiene una celebración dentro de la normalidad

A nivel autonómico, el balance realizado por el 112 Galicia también apunta a una noche desarrollada dentro de los parámetros habituales de esta celebración. Aunque se registraron varias actuaciones por hogueras descontroladas en municipios como Noia, Arteixo o Rianxo, ninguna de ellas tuvo consecuencias graves. Entre los sucesos más destacados figuraron varias personas que sufrieron quemaduras tras caer en hogueras en distintos puntos de la comunidad, algunas de las cuales precisaron traslado hospitalario.

Pese a ello, desde el servicio de emergencias destacan que la celebración se desarrolló con normalidad y sin incidentes de especial gravedad, una valoración que encaja también con lo ocurrido en Santiago, donde la noche de San Xoán concluyó con un balance especialmente tranquilo para una de las festividades con mayor participación ciudadana del año.