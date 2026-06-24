Urbanismo
Raxoi aproba axudas á rehabilitación enerxética de edificios da cidade histórica por máis de medio millón
O Concello de Santiago deu luz verde ao 100 % das solicitudes presentadas que cumprían os requisitos para acceder á subvención
A Xunta de Goberno do Concello de Santiago aprobou o pasado luns 22 de xuño a concesión de axudas á rehabilitación de edificios da cidade histórica por un importe total de 538.783,41euros. Trátase dun programa de subvencións convocado en outubro de 2024, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado con fondos europeos, dirixido á mellora da eficiencia enerxética de edificios de uso predominante residencial.
Segundo detalla o Concello, en total foron aprobadas 8 solicitudes das 15 que se presentaron en prazo. Catro foron desestimadas por incumpriren os requisitos e tres foron retiradas polo solicitantes, pois resultaron beneficarios doutras subvencións incompatibles. As axudas concedidas corresponden a 8 edificios residenciais da cidade histórica que suman un total de 38 vivendas e 7 locais, resultando beneficiarias 50 persoas. Trátase de edificios situados en Entremuros, Espírito Santo, Algalia de Arriba, Trisca, Calzada de San Pedro, Costa do Veedor, Costa Nova de Abaixo e Pexigo de Abaixo.
No tocante ás axudas denegadas, Raxoi precisa que catro solicitudes presentadas en prazo non cumprían os requisitos da convocatoria. En concreto, unha non se refería a unha actuación de mellora ou rehabilitación dun edificio senón dunha vivenda individual dentro dun edificio de tipoloxía residencial colectiva; outra non tiña relación coa rehabilitación dunha vivenda existente senón cunha demolición e construción dunha nova vivenda; e outras dúas non eran actuacións en edificios de uso predominante residencial.
Fondos Next Generation destinados á eficiencia enerxética
Financiadas polos fondos Next Generation, estas axudas están dirixidas á mellora da eficiencia enerxética de edificios e están suxeitas ao cumprimento de obxectivos "moi esixentes" determinados pola Unión Europea. De feito, a convocatoria está ligada á estratexia A renovation wave for Europe, que propón unha renovación intensiva do parque inmobiliario con estándares esixentes de eficiencia enerxética: mellora da envolvente térmica, modernización dos sistemas de climatización, incorporación de fontes de enerxía renovable, etc.
En concreto, débese obter coa actuación subvencionada unha redución do consumo de enerxía primaria non renovable de polo menos o 30 % e unha redución da demanda enerxética anual global de calefacción e refrixeración de polo menos o 35 %. As actuacións subvencionadas na cidade histórica reduciron o consumo de enerxía primaria non renovable entre o 89,11 % e o 46,50 % e a demanda enerxética anual global de calefacción e refrixeración entre o 88,31 % e o 37,45 %.
Requisitos esixentes para a concesión das axudas
O orzamento total dispoñible para estas axudas ascendía, segundo os criterios de reparto previamente establecidos, a 2.083.200,00 euros, dos que se concederon 538.783,41 euros que corresponden ás oito solicitudes que cumpren as condicións da convocatoria. Os esixentes requisitos de mellora da eficiencia enerxética determinados pola Unión Europea para este programa "explican o número de solicitudes recibidas, a diferenza do que acontece con outras axudas que non están suxeitas a esas condicións, como por exemplo as do Consorcio de Santiago", concretan desde o goberno local.
Así, agregan que as características arquitectónicas de moitos edificios da cidade histórica, cuxo valor patrimonial é incompatible con algunhas actuacións de mellora da eficiencia enerxética que se adoitan executar en edificios modernos, fan que neste ámbito "resulte máis difícil" cumprir os valores de redución de consumo e demanda enerxética determinados polo programa Next Generation que noutros como os barrios de Vite, Vista Alegre e Pontepedriña, onde se presentaron máis solicitudes que están en tramitación e se resolverán proximamente.
Máis prazo para os beneficiarios
O 8 de maio, ao abeiro do previsto no Real Decreto 326/2026, do 22 de abril, polo que se regula o Plan Estatal de Vivenda 2026-2030, o Concello solicitou que se prorrogase ata o 30 de xuño de 2028 o prazo de execución e xustificación das actuacións subvencionadas. Esta prórroga foi concedida o pasado 2 de xuño.
Canda a prórroga, o Concello solicitou por parte do IGVS e o Ministerio de Vivenda e Axenda Urbana (MIVAU) algunas modificacións que permitirían optimizar os recursos dispoñibles esgotando o financiamento previsto, con dous obxectivos: permitir a apertura dunha nova convocatoria de axudas na cidade histórica e aproveitar unha parte do financiamento remanente no outro ámbito da cidade para o que se convocaron axudas á rehabilitación financiadas con fondos Next Generation: as promocións públicas do século XX, formado polos barrios de Vite, Vista Alegre e Pontepedriña, cuxa convocatoria ten un crédito dispoñible de 2.186.400€. Esta posibilidade consultouse en varias ocasións nos últimos meses pero está aínda sen confirmar por parte do MIVAU, aínda que o Concello non ten indicios de que se vaia autorizar.
"Esta iniciativa é coherente con outras que vén desenvolvendo o Concello de Santiago para favorecer un mellor aproveitamento do que xa temos, do que xa existe, do que xa está construído. A rehabilitación do parque residencial existente é, ademais, unha estratexia irrenunciable nun contexto de cambio climático que nos obriga a optimizar os recursos", afirmou o concelleiro de Urbanismo e Vivenda, Iago Lestegás.
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