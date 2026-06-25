De destinos vacacionales a vuelos transcontinentales: la metamorfosis del Aeropuerto de Santiago

El mapa de vuelos del Aeropuerto Rosalía de Castro poco tiene que ver con el que ofrecía hace apenas cinco años. Si en el verano de 2021 las compañías apostaban principalmente por destinos vacacionales , la red actual presenta un perfil mucho más internacional y diversificado, con enlaces directos a tres continentes y la incorporación de rutas inéditas hasta ahora en Galicia.

La transformación más visible es la llegada de la conexión con Nueva York, una ruta operada por United Airlines que sitúa a Lavacolla en un escenario impensable hace apenas unos años. A ella se suman otras incorporaciones recientes como Cork, en Irlanda, y Jerez de la Frontera, dos de las novedades estrenadas durante la presente temporada.

Las rutas que hay ahora desde Santiago

La red actual permite volar sin escalas desde Santiago a 14 destinos nacionales: Alicante, Barcelona, Bilbao, Fuerteventura, Gran Canaria, Ibiza, Jerez de la Frontera, Lanzarote, Madrid, Málaga, Palma de Mallorca, Sevilla, Tenerife Norte y Tenerife Sur.

En el ámbito internacional, Lavacolla conecta 10 países: Países Bajos (Ámsterdam), Bélgica (Bruselas), Irlanda (Cork, y Dublín), Alemania (Frankfurt), Inglaterra (Londres-Gatwick, Londres-Heathrow y Londres-Stansted), Marruecos (Marrakech), Estados Unidos (Nueva York-Newark), Francia (París-Orly) y Suiza (Basilea, Ginebra y Zúrich).

Las novedades más recientes del aeropuerto son tres. La más destacada es, sin duda, Nueva York-Newark, inaugurada el pasado 28 de mayo con tres frecuencias semanales por United Airlines. La conexión supone el primer enlace regular directo entre Santiago y Estados Unidos, permitiendo viajar sin escalas a una de las principales áreas metropolitanas del mundo. Cabe matizar, eso sí, que es el aeródromo más alejado de Manhattan (a 27 kilómetros) entre los tres principales que tiene la ciudad estadounidense, situándose por detrás del JFK y La Guardia.

United Airlines inaugura la conexión directa entre Santiago y Nueva York / Cedido

También se ha incorporado la ruta entre Santiago y Cork, operada por Aer Lingus desde comienzos de junio. Esta complementa la ya existente con Dublín y favorece la conexión gallega con el resto de las tierras celtas, ámbitos también estrechamente ligados al Camino de Santiago.

Personal de Aer Lingus celebrando la nueva conexión Santiago-Cork. / Cedida

La tercera novedad es Jerez de la Frontera, un destino nacional que amplía las posibilidades de conexión con Andalucía.

Las rutas que entraron y desaparecieron desde 2021

En el verano de 2021, Santiago vivió una etapa de crecimiento tras los años más condicionados por la pandemia. Aquel año se incorporaron varias rutas, como Dublín, Santander, Fuerteventura, Menorca, Ibiza o Frankfurt, a las que se sumaron después Bilbao y Londres-Gatwick. La mayoría llegaron para quedarse, pero otras ya no figuran en la red actual, como Santander, Menorca o Valencia.

Imagen del aeropuerto de Gatwick / periodico

No obstante, el gran salto ocurrió en 2022, cuando Ryanair anunció su mayor programación en Santiago, con 10 rutas nuevas: Bolonia, Burdeos, Bruselas-Charleroi, Dublín, Edimburgo, Girona, La Palma, Marsella, Memmingen y París-Beauvais. Fue el momento de mayor expansión reciente en Lavacolla.

Pero buena parte de aquellas incorporaciones no se mantuvo y fueron desapareciendo en los años siguientes. Algunas rutas, como Girona y La Palma, dejaron de operar ya en 2023; otras, como Burdeos, Marsella, Memmingen o París-Beauvais, no continuaron más allá de 2024. De esta inyección de líneas directas, Bruselas es la única que llega a nuestros días.

En 2024 llegaron conexiones más puntuales. Colonia operó durante la temporada de verano con Eurowings; Melilla funcionó solo durante unas semanas en verano con Air Nostrum; y Roma-Fiumicino regresó de forma temporal durante la campaña navideña.

El recorte de Ryanair y la pérdida de Italia

El principal retroceso de los últimos años vivido en Lavacolla llegó en 2025. Ryanair anunció en enero que retiraba un avión basado en Santiago y que recortaba un 28% su programación de verano en Compostela. Ese movimiento tuvo un impacto directo en varias rutas y, especialmente, en la conexión con Italia.

Un avión de Ryanair aterriza en el aeropuerto de Santiago. / Antonio Hernández

Santiago perdió Milán-Bérgamo y también Bolonia, que quedó fuera de la temporada de verano de 2025. A ello se suma la desaparición de Cagliari, que sí figuraba en el mapa de 2021 y ya no aparece actualmente.

Una red cada vez más internacional sin competencia en Galicia

El número de rutas directas ofrecidas en Lavacolla no ha aumentado significativamente en el último lustro. De hecho, en 2021 había 27 y en la actualidad solamente una más.

No obstante, el crecimiento del aeródromo compostelano es cualitativo, ya que más allá de la cifra, la gran diferencia reside en el tipo de conexiones. Se han perdido algunos destinos vacacionales interesantes, pero a cambio el Rosalía de Castro ha logrado tener una alta frecuencia con Estados Unidos, entrar en Heathrow y mantener una conexión directa con el norte de África a través de Marrakech.

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Los cambios obedecen a las estrategias comerciales de las aerolíneas y a la capacidad de Santiago para atraer nuevas operaciones. Lavacolla mantiene la posición dominante en Galicia —muy por encima de las seis conexiones que ofrece A Coruña y las cuatro que brinda Vigo—, pero su mapa de rutas demuestra que ningún destino está garantizado de forma permanente: algunos enlaces se consolidan, algunos desaparecen tras una o dos temporadas y otros abren oportunidades que hasta hace poco parecían lejanas para el aeropuerto compostelano.