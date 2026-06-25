La estación de A Coruña cierra desde este jueves: así afectará a los viajeros de Santiago

Con motivo de la segunda fase de las obras que Adif está realizando en la estación intermodal, la estación de tren de A Coruña permanecerá cerrada desde este viernes, 26 de junio, hasta el 10 de julio.

Los trabajos que se van a realizar durante esa quincena suponen la interrupción total de la circulación en la estación de A Coruña, por lo que Renfe facilitará la movilidad de los viajeros con la programación de los siguientes trayectos por carretera:

Entre A Coruña y Santiago de Compostela para trenes Regionales, Media Distancia, Avant y Alta Velocidad.

para trenes Regionales, Media Distancia, Avant y Alta Velocidad. Entre A Coruña y Betanzos Infesta para trenes de Media Distancia de la línea A Coruña-Lugo-Monforte-Ourense y A Coruña-Ferrol.

El cierre total de la circulación en la estación de A Coruña y el plan alternativo por carretera convierten a Santiago en el punto de transbordo para los viajeros de Alta Velocidad, Avant, Media Distancia y Regionales con origen o destino en A Coruña, que deberán combinar autobús y tren.

Modificaciones también el 11 de julio

Al igual que ha ocurrido en la primera fase de las obras -que tuvo lugar entre el 5 y el 25 de junio- por necesidades operativas de situación de material rodante, desde Renfe explican que los primeros servicios de la mañana del 11 de julio "también pueden verse modificados".

De la misma forma, los transbordos por carretera podrán llevar consigo un aumento en los tiempos de viaje, así como cambios en los horarios de salida/llegada, adaptándolos también a las paradas intermedias.

Por estos motivos, desde Renfe recomiendan consultar los horarios con antelación, además de activar los cambios y anulaciones sin coste para todos aquellos viajeros que prefieran modificar su viaje.

¿Qué pasará a partir del 11 de julio?

A partir del 11 de julio, Renfe ajustará los horarios de diez servicios con motivo del inicio de la tercera fase de las obras para la futura terminal de A Coruña.

Estas modificaciones responden a las necesidades operativas derivadas de la nueva fase de trabajos en la infraestructura e implicarán restricciones en la circulación entre Uxes y A Coruña.

Trenes de Renfe en una imagen de archivo / Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

Estos son los diez servicios modificados:

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