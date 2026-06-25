Plan alternativo por carretera
La estación de A Coruña cierra desde este jueves: así afectará a los viajeros de Santiago
La segunda fase de las obras en la estación intermodal de A Coruña interrumpirá totalmente la circulación ferroviaria durante dos semanas
Renfe garantiza la movilidad de los viajeros ofreciendo transporte en autobús hasta que finalice la segunda fase
Con motivo de la segunda fase de las obras que Adif está realizando en la estación intermodal, la estación de tren de A Coruña permanecerá cerrada desde este viernes, 26 de junio, hasta el 10 de julio.
Los trabajos que se van a realizar durante esa quincena suponen la interrupción total de la circulación en la estación de A Coruña, por lo que Renfe facilitará la movilidad de los viajeros con la programación de los siguientes trayectos por carretera:
- Entre A Coruña y Santiago de Compostela para trenes Regionales, Media Distancia, Avant y Alta Velocidad.
- Entre A Coruña y Betanzos Infesta para trenes de Media Distancia de la línea A Coruña-Lugo-Monforte-Ourense y A Coruña-Ferrol.
El cierre total de la circulación en la estación de A Coruña y el plan alternativo por carretera convierten a Santiago en el punto de transbordo para los viajeros de Alta Velocidad, Avant, Media Distancia y Regionales con origen o destino en A Coruña, que deberán combinar autobús y tren.
Modificaciones también el 11 de julio
Al igual que ha ocurrido en la primera fase de las obras -que tuvo lugar entre el 5 y el 25 de junio- por necesidades operativas de situación de material rodante, desde Renfe explican que los primeros servicios de la mañana del 11 de julio "también pueden verse modificados".
De la misma forma, los transbordos por carretera podrán llevar consigo un aumento en los tiempos de viaje, así como cambios en los horarios de salida/llegada, adaptándolos también a las paradas intermedias.
Por estos motivos, desde Renfe recomiendan consultar los horarios con antelación, además de activar los cambios y anulaciones sin coste para todos aquellos viajeros que prefieran modificar su viaje.
¿Qué pasará a partir del 11 de julio?
A partir del 11 de julio, Renfe ajustará los horarios de diez servicios con motivo del inicio de la tercera fase de las obras para la futura terminal de A Coruña.
Estas modificaciones responden a las necesidades operativas derivadas de la nueva fase de trabajos en la infraestructura e implicarán restricciones en la circulación entre Uxes y A Coruña.
Estos son los diez servicios modificados:
- 9470 AVANT Ourense–A Coruña, nueva salida a las 6:30h (antes 6:40h)
- 9480 AVANT Ourense–A Coruña, nueva salida a las 7:45h (antes 7:50h)
- 9112 MD Vigo Urzaiz–A Coruña: nueva salida a las 10:40h (antes 10:35h)
- 9132 MD Vigo Urzaiz–A Coruña: nueva salida 13:45h (Antes 13:40h)
- 9142 MD Vigo Urzaiz–A Coruña: nueva salida 14:35h (Antes 14:40h)
- 9061 AVANT A Coruña–Ourense: nueva salida a las 6:00h (Antes 5:50h)
- 9351 AVANT A Coruña–Ourense: nueva salida a las 15:08h (Antes 15:10h)
- 9111 AVANT A Coruña–Ourense: nueva salida a las 10:00h (Antes 11:25h)
- 9182 MD Vigo Urzaiz–A Coruña, modifica su llegada a las 19:52h
- 4345 AVE Madrid-A Coruña, modifica su llegada a las 18:21h
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