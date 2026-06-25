Fiestas del barrio de San Pedro en Santiago: del "punk pop" de Fuego Lolita al pregón de Nathalie Budiño y Sandra Garrido

Fuego Lolita, grupo ganador del concurso Novos Valores del Festigal, tocan este viernes en las fiestas del barrio de San Pedro. Grupo «de punk pop con letras críticas», aclara Daniel Balsa, en charla con EL CORREO GALLEGO, tocan en el Cruceiro de San Pedro (20 h.; con Xalundes), ahí donde este jueves dan el pregón Nathalie Budiño y Sandra Garrido (20.30 h.).

Integrantes del Coro Unitario. / Cedida Coro Unitario.

El programa de festejos de entrada libre empieza este jueves 25 de junio a las 17.30 h. con el Banco da Memoria (Praza da Lectura) y sigue con la actuación de la Real Banda de Cadeiras Encartables (salida de la citada plaza a las 19:30 h.) y el Coro Unitario (Praza da Angustia, 21.30 h.) antes de que una hora más tarde actúen Faia Díaz & Bleuenn Le Friec (Adro da Angustia), paso previo a una medianoche con Roteiro Morcegueiro (salida desde la Praza da Igrexa) y gincana para adultos desde el Adro da Angustia (grupos de 4-5 personas).

Fuego Lolita, desde la izquierda: Dani, Lara, Adrián, Jose y Antonio. / Cedida

Ya mañana viernes dentro de la segunda jornada de las fiestas del barrio de San Pedro, tocan Fuego Lolita, grupo formado hace «apenas cuatro meses tras experiencias en otros proyectos» y compuesto por Daniel Balsa Gallego (teclados y voz; de A Coruña), Antonio Bouzo Blanco (bajo; de Ourense), Adrián Caride Armada (batería, ourensano), Lara López Suárez (cantante, de Negreira) y José Manuel Sánchez Pico (guitarra; de Fene).

"Plaza Pijo", canción que habla de Santiago

«Nos conocimos como universitarios en Santiago. Nos gustan grupos como los valencianos Mala Gestión aunque ellos tienen letras más exageradas y de aquí grupos como Familia Caamagno... Nos gusta dar una visión crítica con humor de algunas cosas de la sociedad de hoy, como hacemos en el tema «Plaza Pijo» para hablar de los pisos en condiciones precarias que muchas veces tenemos que habitar los universitarios en Santiago», dice sobre esa canción que remite a Ginebras. «Hacemos punk pop divertido y bailable», aclara sobre un tema cuyo clip saca planos de la discoteca Maycar y el bar Miúdo.

«Nos gusta dar una visión crítica y con humor sobre las cosas de hoy como en ‘Plaza Pijo’, una canción sobre los pisos» Daniel Balsa, componente del grupo punk pop Fuego Lolita — Músico

Fuego Lolita van a tocar también el 24 de julio en la capital gallega dentro del Festigal 2026, demostrando que la agenda musical compostelana del verano va mucho más allá del O Son do Camiño. Y el 25 de julio son parte del Cristobaliño de Negreira y el 14 de agosto del Rock In Rian de Rianxo.

Un trabajo premiado que apuesta por el crowfunding

Además, las fiestas del barrio de San Pedro ofrecen el sábado un pasacalles (18 h.), las obras teatrales «Asesinato a los postres», de Malfeitas Teatro (18 h.; Escola Unitaria) y «Unha casa de tolos» (21 h.; C.X. Don Bosco) y desde las 21 h. en la Praza 8M: un taller de baile tradicional con Rebeca Tallón y actuaciones de Requinta de Lampai y Balteira. Y además, un concierto de la Banda Municipal en Concheiros (20 h) y desde las 21 h.: actuación de Ataque Escampe, Averío y Dj Lúa Gándara en la Praza 8 M., parte de una jornada que además ofrece talleres en el museo CGAC (11 h.) sobre collage con Diego Estevo, de pintura con Lucía Amoedo y Sofía Mediero y de djs con Juanma LoDo (en el cruceiro).

Y ya el domingo, a las 13 h., hay romería en el Parque de Belvis y baile tradicional en la Praza 8 de Marzo.

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Todo ello organizado por la Asociación Cultural Barrio de San Pedro, que en 2025 recibió el Premio Martín Códax de la Música por su rol cultural. Hasta ahora, la asociación ha logrado este año 5.146 euros recaudados por medio de 146 colaboraciones desde la web de crowfunding Goteo.