"Estuve toda la noche sin dormir por no saber nada de mis familiares": La incertidumbre de los venezolanos afincados en Santiago tras los terremotos

"Esta noche no pude dormir con los nervios. Mi mamá sí vive acá, pero el resto de mi familia está repartida por ciudades como Caracas, Maracay, Valencia y Mérida. De hecho, con los de Maracay ni siquiera he conseguido contactar todavía. Me dio un ataque de ansiedad". La voz de Joana Rangel de refleja la angustia de los miles de venezolanos que se encuentran fuera de su país tras los terremotos ocurridos este miércoles.

La hostelera, de 39 años, es propietaria junto a su marido, Nerio Molina, del restaurante S91 Sushi, un establecimiento de cocina fusión venezolana y asiática que abrió sus puertas hace apenas unos meses en la calle Santiago de Chile. Aunque lleva quince años viviendo en España y desde entonces no ha vuelto a su país, la mitad de su vida sigue en la tierra de Bolívar.

Como ella, el resto de trabajadores venezolanos del restaurante siguen estos días pendientes del teléfono. Cada llamada perdida, cada mensaje que no recibe respuesta y cada imagen que llega desde el otro lado del Atlántico aumentan la incertidumbre de quienes, desde Galicia, intentan saber cómo se encuentran sus seres queridos.

Un edificio en ruinas por los terremotos en la urbanización Altamira de Chacao al este de Caracas, en Venezuela. / Iris Estrada / Zuma Press / Europa Press / Contact

Más allá de la preocupación por su familia, Rangel reconoce que seguir desde la distancia las consecuencias del desastre resulta especialmente doloroso. Ver cómo se derrumban edificios y conocer la magnitud de los daños materiales, asegura, "es un dolor muy grande".

Sin noticias y a miles de kilómetros

La preocupación también acompaña a Digibet Molina, camarera del establecimiento y residente en Galicia desde hace apenas un año. Natural de Barinas —zona no afectada de forma severa por la catástrofe—, mantiene a parte de su familia en Caracas, donde viven sus primos hermanos.

"He intentado contactar con ellos, pero no he podido. También porque me encuentro trabajando y no he tenido mucho tiempo, pero estoy muy preocupada", explica, consciente de que cada minuto sin noticias incrementa la incertidumbre.

Una situación similar vive su compañera Yajaira, que llegó a Galicia hace un año y siete meses. En su caso, la angustia se centra en varias personas de su entorno. "Tengo conocidos y amigos en La Guaira que se encontraban viendo un juego de béisbol y todavía están desaparecidos. No se sabe absolutamente nada de ellos", relata con preocupación.

Los daños materiales, el menor de los problemas

La inquietud también se ha instalado en Nerio Molina, esposo de Joana y copropietario del restaurante. Antes de emigrar, ambos residían en Caracas, donde todavía conservan amistades y numerosos conocidos.

Desde que conoció la noticia de la tragedia, no ha dejado de escribir mensajes tratando de confirmar que se encuentran bien. "Allá tenemos muchos conocidos. Les he escrito por Instagram y Facebook como a 12 o 15 personas y hasta ahora solamente me han respondido dos diciéndome que todo está bien", explica.

El barrio de Los Palos Grandes, al este de Caracas, tras el terremoto / William Campos

El desastre también ha dejado huella en su patrimonio. "El apartamento que tenemos allá también sufrió muchos daños, pero eso es lo de menos", afirma, convencido de que lo verdaderamente importante es poder confirmar que familiares, amigos y conocidos están a salvo.

La distancia no reduce el dolor

Si bien sus historias son distintas y sus llegadas a Galicia se produjeron en momentos diferentes —algunos llevan quince años construyendo una nueva vida en España y otros apenas han llegado hace poco más de un año—, todos comparten estos días una misma rutina: revisar constantemente el teléfono, esperar una respuesta y seguir con angustia las noticias que llegan desde Venezuela.

El terremoto en Venezuela, en imágenes. / Ronald Peña R / EFE

Mientras las notificaciones no saltan, la jornada debe continuar. Con un ojo puesto en el trabajo y otro en los informativos internacionales, Joana, Nerio y el resto de venezolanos afincados en la capital gallega siguen ofreciendo su servicio con forzada normalidad, aunque sus cabezas estén al otro lado del charco.