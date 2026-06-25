Los hoteles de Santiago exigen transparencia sobre el destino de los fondos de la tasa turística

La Unión Hotelera Compostela (UHC) ha reclamado al Concello de Santiago "transparencia" sobre el destino de los ingresos obtenidos a través de la tasa turística municipal, al asegurar que sigue sin conocerse qué actuaciones se han financiado con los fondos recaudados durante 2025. La petición llega cuando apenas restan unos días para que los hoteles de la capital gallega presenten la liquidación correspondiente al primer semestre de este año.

Desde la asociación recuerdan que la normativa autonómica establece que el 80 % de la recaudación debe destinarse a actuaciones de turismo sostenible y estiman que, solo en el último trimestre de 2025, esa cantidad rondó los 600.000 euros.

Sin embargo, la UHC asegura que no tiene constancia de las actuaciones financiadas con esos recursos ni de que el Concello haya hecho pública la información relativa a su ejecución. Como principal asociación hotelera de la ciudad y entidad encargada de recaudar el impuesto, considera imprescindible que "se dé una explicación clara sobre el uso dado a esos fondos, cuya finalidad era mejorar el modelo turístico".

La organización añade que, casi un año después de la implantación de la tasa turística, los establecimientos hoteleros siguen sin poder explicar a sus clientes qué mejoras concretas ha supuesto este gravamen para el turismo compostelano. Asimismo, lamenta la falta de respuesta del Concello a las consultas realizadas y expresa su preocupación por la ausencia de información pública sobre este asunto.

El Concello de Santiago, por su parte, asegura que la liquidación correspondiente al primer semestre "aínda non rematou", por lo que aún no dispone del cómputo definitivo de la recaudación. En cuanto al foro de seguimiento de la tasa turística, señala que ya ha solicitado a las entidades que designen a sus representantes y que este jueves el pleno municipal da cuenta del reglamento que regulará su funcionamiento.

Asimismo, el gobierno local sostiene que la concelleira de Turismo, Míriam Louzao, mantiene reuniones mensuales con el sector en las que se da cuenta de las cuestiones que se plantean y se informa de las iniciativas que podrán desarrollarse este año con cargo al recargo municipal.

Pese a ello, la UHC reclama al Concello de Santiago que publique de forma detallada las inversiones realizadas con cargo a la tasa turística y garantice una "gestión transparente" de unos recursos que, por ley, deben destinarse a gastos e inversiones vinculados al turismo sostenible.