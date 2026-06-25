O investigador da USC Jacob Copeman obtén unha bolsa Advanced Grant
A bolsa está dotada con 2,5 millóns para un proxecto que profunda na figura do gurú en tempos de intelixencia artificial
O investigador Jacob Copeman liderará na USC o proxecto titulado ‘GuruAI: A Global Anthropology of the Transformation of Guruship in the Age of Artificial Intelligence’ no que profundará en como está a evolucionar a figura do gurú nos tempos nos que impera a Intelixencia Artificial. O proxecto realizarase ao abeiro dunha bolsa Advanced Grant dotada con 2.495.054 euros e desenvolverase ao longo de cinco anos. Ademais da USC, participan como socios a University of Edinburgh e Regents of the University of California. Jacob Copeman está vinculado ao Instituto de Estudos e Desenvolvemento de Galicia (IDEGA) e ao grupo Análise Territorial (ANTE) da USC.
A convocatoria ERC Advanced Grant impulsada polo Consello Europeo de Investigación (ERC) diríxese a persoal investigador consolidado, cunha traxectoria científica salientable. Esta convocatoria financia proxectos de investigación na fronteira do coñecemento, altamente innovadores e de enorme ambición. Nesta última convocatoria, solicitaron financiamento máis de 3.300 propostas, das cales só foron finalmente seleccionadas un total de 317, entre elas a da USC. Estas cifras evidencian que se trata dunha convocatoria altamente competitiva cunha taxa de éxito que se sitúa no 9,8 %.
Estudo pioneiro
Coa eclosión da Intelixencia Artificial, proliferan tamén asistentes virtuais deseñados para ofrecer orientación espiritual e respostas a problemas da vida cotiá. Os gurús baseados en IA están a multiplicarse a nivel mundial. «Lonxe de ser meras novidades, son provocacións conceptuais que cuestionan os fundamentos ontolóxicos da figura do gurú», destaca Jacob Copeman.
Neste senso, o proxecto pon o foco en como o gurúismo estase reconfigurando mediante código e datos. GuruAI é o primeiro estudo sistemático desta forma emerxente e introduce novos marcos conceptuais: o sacrilexio algorítmico, cando a replicación viola os límites teolóxicos; o sincretismo xerado por código, cando os conxuntos de datos xeran formas híbridas de devoción; o gurú ambiental, onde o carisma se difunde nunha presenza dixital sempre dispoñible; e o paragurú, onde a autoridade similar á do gurú emerxe máis aló da relixión.
Combinando a etnografía en múltiples lugares da India, Estados Unidos, Singapur e os Países Baixos coa construción dun prototipo experimental (MetaGuru), GuruAI ofrece perspectivas comparativas urxentes sobre a simulación e as dimensións éticas e relacionais do discipulado dixital. O proxecto ofrece unha nova visión teórica de como se está reinventando a figura do gurú a través de códigos, interfaces e simulacións.
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