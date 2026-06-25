Camiño de Santiago
O Xacobeo 2027 mira a Italia: un mercado clave con 13.000 peregrinos no que vai de ano
Máis de 2.000 persoas recolleron a Compostela na xornada de San Xoán, na que volveron formarse colas para acceder á Catedral
A pouco máis de seis meses do comezo dun novo Ano Santo, continúan os preparativos dunha cita clave para Santiago. O comisario do Xacobeo 2027, Marcos Gómez Román, mantivo onte unha axenda de traballo en Nápoles para promocionar o Camiño no mercado italiano. Ao mesmo tempo, na capital galega, a xornada de San Xoán deixou imaxes de longas colas para acceder á Catedral nas prazas contiguas e un rexistro de máis de 2.000 compostelas entregadas na Oficina de Acollida ao Peregrino.
Gómez Román reuniuse con responsables institucionais do ámbito turístico da rexión de Campania e participou na presentación da película El Buen Camino no Festival de Cine Español e Latinoamericano de Nápoles. Durante a rolda de encontros e actos, o comisario do Xacobeo 2027 explicou ante o mercado italiano os preparativos para a celebración do evento e aproveitou para convidar a visitar Galicia a autoridades e asistentes, partindo de que o italiano é un dos mercados máis relevantes tanto para o turismo galego como para o fenómeno xacobeo. No que vai deste 2026, case 13.000 peregrinos italianos percorreron o Camiño de Santiago, o que se traduce nun crecemento do 42 % con respecto ao mesmo período de 2025.
Importancia estratéxica dos turistas italianos
O comisario destacou a importancia estratéxica destes turistas para Galicia e para os Camiños de Santiago, ao tratarse dun dos países con maior tradición xacobea. "Italia é un socio natural para a nosa comunidade. Compartimos unha profunda herdanza cultural europea, unha forte tradición vinculada ás peregrinacións e unha maneira de entender a viaxe baseada na autenticidade, na cultura e no contacto co territorio", sinalou.
O comisario puxo en valor a oportunidade que representa o Xacobeo 2027 para reforzar os vínculos entre Galicia e Italia. Ademais, salientou que a Xunta está a traballar na configuración dun programa de eventos diverso e variado que será un claro expoñente na promoción internacional do destino. "Queremos definir unha programación cultural atractiva para todos, que chegue a todo o mundo", indicou.
Produtos turísticos que complementan o Camiño
Na presentación do destino, o responsable do Xacobeo incidiu especialmente no potencial de produtos turísticos que conectan cos intereses do viaxeiro italiano, como as rutas xacobeas, as escapadas urbanas, o turismo enogastronómico, o termalismo, o cicloturismo ou as propostas de natureza e interior.
Segundo explicou, Galicia está a impulsar unha estratexia baseada na sustentabilidade, na desestacionalización e na distribución equilibrada dos fluxos turísticos, promovendo itinerarios por todo o territorio e favorecendo unha mellor experiencia para os visitantes. "Queremos que quen chegue a Galicia para facer o Camiño descubra tamén outros territorios e experiencias. O noso obxectivo é que o Camiño sexa unha porta de entrada para coñecer a riqueza cultural, paisaxística e gastronómica do conxunto de Galicia", destacou.
Despois de avanzar na colaboración con Campania en ámbitos relacionados coa promoción turística ou o patrimonio, finalmente, o comisario valorou a presentación da película El Buen Camino no Festival de Cine Español e Latinoamericano de Nápoles como unha oportunidade para achegar ao público italiano os valores universais do Camiño de Santiago. "O cine é unha ferramenta extraordinaria para transmitir emocións e para explicar o que significa o Camiño", remarcou.
Colas para acceder á Catedral
Mentres, en Santiago, a xornada volveu estar marcada polo ambiente soleado e as altas temperaturas, aínda que sensiblemente máis baixas que no día precedente. Na festividade do San Xoán, a zona vella estivo chea de actividade e volveron rexistrarse longas colas para acceder á Catedral nas prazas contiguas, en Praterías e na Quintana.
Ademais, na Oficina de Acollida ao Peregrino recibiron máis de 2.000 persoas nunha das xornadas máis multitudinarias do ano. Ata o 23 de xuño, xa completaron o Camiño de Santiago máis de 61.000 peregrinos, o que supón un 9 % máis que no ano anterior. No acumulado de 2026, a cifra supera os 221.000 camiñantes, un 5 % máis que en 2025.
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