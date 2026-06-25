Pablo Castaño y Vera Fauna encabezan la oferta de conciertos de este jueves en Santiago

Más allá de los conciertos gratuitos del Coro Unitario, Faia Díaz & Bleuenn Le Friec en la Praza da Angustia dentro de la primera jornada de las fiestas del barrio de San Pedro (duran hasta el domingo), Vera Fauna encabezan esta noche la variada oferta musical de hoy en Santiago con su concierto previsto en el pub Riquela Club (21:30 horas; entradas a 22 euros).

Vera Fauna y su doble cita

Grupo sevillano de indie pop, Vera Fauna, formación andaluza encabezada por el vocalista Kike Suárez. Suman 108.000 oyentes al mes en Spotify y presentan en su actual gira los temas de un último disco llamado «Díme donde estamos» . Además, tocan el sábado 27 de junio en Vigo como parte de la segunda jornada del cartel del Galicia Fest 2026 (junto a Álvaro de Luna, Juan Magán, Lori Meyers, Taburete, el compostelano Fredi Leis, Carla Lourdes y Marlena, y tickets desde 25 euros) .

Momo, Crechas, Arume y O Transistor

Y a las 19 horas, con entrada inversa en el pub Momo, show de 2 hombres y 1/3 a base de rock y blues. Además, en Bertamiráns, el pub O Transistor propone un concierto a las 21.30 horas con la música del cantautor Braian de Palma, propuesta con entrada inversa, como la cita que programa el café Arume con Samuel Leví y Los Niños Perdidos, a las 21 horas.

Y llegado desde la escena de São Paulo «e cunha pegada forxada en New York, o mestre do saxo Pablo Castaño abre unha jam session» esta noche en el pub Casa das Crechas, que añaden en su nota online que Pablo va a tocar en compañía de Manuel Gutiérrez al piano y Xurxo Estévez al contrabajo.

«O trío propón unha noite irrepetible explorando o universo de Miles Davis, Tadd Dameron e Tom Jobim», detallan sobre un repertorio que va a mezclar clásicos del jazz y la música brasileira. Tras ese concierto en Crechas, tendrá lugar una de las habituales jam session con hueco para esos y otros estilos, caso del swing o jazz manouche, marca de este local compostelano.

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Estas citas demuestran que, aparte de grandes eventos como el reciente O Son do Camiño, la música en la capital gallega ofrece todo el año propuestas de interés en diferentes formatos.