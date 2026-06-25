Tres focos de incendio en el entorno de Sar apuntan a un origen intencionado

Los Bomberos de Santiago intervinieron a primera hora de este jueves tras registrarse tres pequeños incendios en el entorno de Sar. Concretamente, en la rúa do Olvido, Entrepexigos y la subida hacia el Seminario Mayor. Los fuegos afectaron a dos contenedores y a unos restos de basura, según confirmaron los servicios de Emergencias, y pudieron ser extinguidos sin dificultad por el operativo desplazado. Los avisos se produjeron alrededor de las 7.00 horas, momento en el que se movilizó el primer equipo de bomberos.

Sin heridos ni daños significativos

La intervención no presentó complicaciones. Según confirmaron los Bomberos de Santiago, ninguno de los tres fuegos tuvo entidad suficiente como para provocar daños materiales de consideración. Tampoco se registraron personas afectadas por el humo ni por las llamas.

Un camión de los Bomberos de Santiago durante una actuación en una imagen de archivo / E.N.

Los incendios quedaron sofocados con rapidez y la situación fue controlada sin que fuese necesario adoptar medidas adicionales en la zona más allá de la propia actuación de extinción.

La hipótesis de un origen intencionado

Los Bomberos de Santiago apuntan a El Correo Gallego que los tres pequeños incendios podrían haber sido intencionados. Las mismas fuentes señalan que, de confirmarse esa hipótesis, lo más probable es que los tres focos hubiesen sido causados por una misma persona, debido a la tipología y a la proximidad temporal y geográfica de los incendios.

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Los hechos se saldan sin daños personales y sin consecuencias materiales relevantes, aunque el carácter múltiple de los focos mantiene abierta la posibilidad de que no se tratase de un hecho accidental.