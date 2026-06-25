Tres focos de incendio en el entorno de Sar apuntan a un origen intencionado
Los Bomberos de Santiago sofocaron los pequeños fuegos, producidos en contenedores y restos de basura, sin daños significativos ni heridos
Los Bomberos de Santiago intervinieron a primera hora de este jueves tras registrarse tres pequeños incendios en el entorno de Sar. Concretamente, en la rúa do Olvido, Entrepexigos y la subida hacia el Seminario Mayor. Los fuegos afectaron a dos contenedores y a unos restos de basura, según confirmaron los servicios de Emergencias, y pudieron ser extinguidos sin dificultad por el operativo desplazado. Los avisos se produjeron alrededor de las 7.00 horas, momento en el que se movilizó el primer equipo de bomberos.
Sin heridos ni daños significativos
La intervención no presentó complicaciones. Según confirmaron los Bomberos de Santiago, ninguno de los tres fuegos tuvo entidad suficiente como para provocar daños materiales de consideración. Tampoco se registraron personas afectadas por el humo ni por las llamas.
Los incendios quedaron sofocados con rapidez y la situación fue controlada sin que fuese necesario adoptar medidas adicionales en la zona más allá de la propia actuación de extinción.
La hipótesis de un origen intencionado
Los Bomberos de Santiago apuntan a El Correo Gallego que los tres pequeños incendios podrían haber sido intencionados. Las mismas fuentes señalan que, de confirmarse esa hipótesis, lo más probable es que los tres focos hubiesen sido causados por una misma persona, debido a la tipología y a la proximidad temporal y geográfica de los incendios.
Los hechos se saldan sin daños personales y sin consecuencias materiales relevantes, aunque el carácter múltiple de los focos mantiene abierta la posibilidad de que no se tratase de un hecho accidental.
- La apertura de un nuevo local de ocio nocturno en Santiago pone en pie de guerra a los vecinos de un edificio del Ensanche
- El local de un histórico comercio del centro de Santiago se convertirá en un outlet de ropa y complementos
- El restaurante Simpar de Santiago cierra sus puertas tras tres años de éxitos y una estrella Michelin: 'Es el momento de parar
- Manuel Recarey, casi 40 años al frente del restaurante Don Manuel de Santiago: «A nosa comida gusta porque é boa e abundante»
- La inestabilidad atmosférica precede a la ola de calor: Santiago alcanzará los 37º el próximo martes
- Hallan el cadáver de un hombre en el interior de una de las casetas de obra instaladas en las Urxencias del CHUS, en Santiago
- Una urbanización, más de 40 familias de Santiago y una cacharela hecha entre todos: así preparan la noche de San Juan en el barrio de O Castiñeiriño
- Katy Perry, de compras por Santiago antes del concierto: adquirió varias piezas de artesanía gallega en el casco histórico