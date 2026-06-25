Santa Marta sale este jueves a la calle contra la droga y la inseguridad en Santiago: "Estamos fartos de escoitar boas palabras e que non se tomen medidas"

La aparición el pasado viernes de un segundo hombre muerto en menos de un mes en el entorno de Santa Marta ha colmado la paciencia de sus residentes. Cansados de denunciar dos puntos de venta de droga que sitúan en O Banco do Pobre y en la conocida como 'Casa de la Palmera', este jueves la plataforma vecinal del barrio ha convocado una concentración a las 20:00 horas en la praza Pascual Veiga para exigir su cierre de inmediato.

Tal y como aseguró José Manuel López -portavoz de la plataforma Santa Marta Segura- hace unos días a EL CORREO GALLEGO, el acto de esta tarde se llevará a cabo después del segundo fallecimiento "por una sobredosis" en apenas tres semanas, al tiempo que criticó que desde el Concello dijeran que se trataba de un indigente: "No sirve de nada que quieran taparlo, todos en el barrio sabemos quién era y de que murió", explicó entonces el portavoz.

Cartel difundido por la plataforma Santa Marta Segura de la concentración de este jueves en la praza Pascual Veiga / Cedida

“A situación que estamos vivindo é moi grave"

El debate sobre la seguridad y la convivencia en la ciudad ha sido protagonista en el pleno municipal de este jueves. Los ediles no adscritos y el Partido Popular defendieron propuestas similares encaminadas a incrementar los esfuerzos contra la delincuencia y la inseguridad.

Antes intervino Alfonso López, representante de la plataforma Santa Marta Segura, para reclamar más presencia policial y un plan contra la drogodependencia. “A situación que estamos vivindo é moi grave. Estamos fartos de escoitar boas palabras e que non se tomen medidas”, afirmó.

Imagen de archivo de un pleno municipal en Raxoi / Antonio Hernández

Durante los debates, el portavoz del PP, Borja Verea, y el edil de Convivencia, Xan Duro, mostraron sus discrepancias sobre la interpretación de los datos de criminalidad y la manera de actuar contra estos problemas, mientras que el socialista Sindo Guinarte y el no adscrito Gonzalo Muíños reclamaron sacar el debate de la lucha partidista. La alcaldesa Goretti Sanmartín aseguró que este es un tema que “nos ocupa e nos preocupa” y se comprometió con los vecinos a “seguir aí no día a día”.

Finalmente, ambas propuestas lograron el respaldo de la mayoría de la Corporación con los votos a favor de los grupos de la oposición, PP, PSOE y ediles no adscritos, y las abstenciones de los partidos que forman el gobierno, BNG y Compostela Aberta.