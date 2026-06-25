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Santiago acolle un simposio internacional sobre a relación entre universidade e sociedade con preto de 250 participantes

O encontro reúne este xoves en Ciencias da Educación a especialistas de universidades españolas e doutros países para compartir experiencias sobre innovación docente, compromiso social e transferencia de coñecemento

A vicerreitora de Estudantado da USC, Lorena Añón, terceira pola esquerda, xunto ao resto de autoridades que inauguraron o simposio en Ciencias da Comunicación.

A vicerreitora de Estudantado da USC, Lorena Añón, terceira pola esquerda, xunto ao resto de autoridades que inauguraron o simposio en Ciencias da Comunicación. / Santi Alvite

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L.R.

Santiago

A Facultade de Ciencias da Educación da Universidade de Santiago converte este xoves o Campus Sur no epicentro internacional da aprendizaxe-servizo. Preto de 250 persoas procedentes de universidades españolas e doutros países danse cita no V Simposio Internacional A Aprendizaxe-Servizo e a Educación Superior: a reciprocidade como eixo do vínculo universidade-comunidade, unha participación que supera amplamente as previsións da organización.

O encontro, considerado unha referencia neste ámbito, servirá para o debate, a reflexión e o intercambio de experiencias arredor desta metodoloxía educativa. Ademais da elevada asistencia, o simposio rexistrou un importante número de propostas en formato póster, unha mostra, segundo a organización, do crecente peso da aprendizaxe-servizo como ferramenta de innovación docente, compromiso social e transferencia de coñecemento.

O encontro inaugurouse nun acto que presidiu a vicerreitora de Estudantado, Igualdade, Diversidade e Benestar, Lorena Añón, e que contou ademais coa participación do conselleiro de Educación, Ciencia, Formación Profesional e Universidades, Román Rodríguez; o presidente da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG), Juan José Nieto Roig; a decana da Facultade de Ciencias da Educación, Mar Lorenzo, e o presidente do comité organizador, Miguel A. Santos Rego.

O programa conta coa participación de persoas referentes do ámbito internacional, entre as que destaca o profesor Manuel Souto Otero, da University of Bristol (Reino Unido), así como especialistas procedentes de universidades de diferentes latitudes. A presenza de representantes de entidades sociais e comunitarias reforza tamén o carácter colaborativo e transformador do encontro.

Potenciar a relación entre a universidade e a sociedade

Baixo o lema da reciprocidade, o simposio pretende afondar nun dos principios fundamentais da aprendizaxe-servizo: a construción de relacións horizontais e mutuamente enriquecedoras entre a universidade e a sociedade. Neste sentido, o encontro servirá para seguir avanzando na consolidación dunha universidade comprometida coa súa contorna, capaz de xerar coñecemento relevante ao tempo que contribúe á resolución de necesidades sociais reais.

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Ao longo da xornada abordaranse cuestións relacionadas co impacto da aprendizaxe-servizo na formación do estudantado, o desenvolvemento competencial, a empregabilidade, a creación de valor social e os procesos de institucionalización desta metodoloxía nas universidades. Tamén se analiza o papel das entidades sociais como coprotagonistas na construción do coñecemento e na promoción dunha cidadanía máis participativa e democrática.

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