Vuelven los paraguas a Santiago: la ola de calor da paso a un notable descenso de las temperaturas

Los paraguas volvieron este jueves a las calles de Santiago tras varios días marcados por el calor intenso con el que arrancó oficialmente el verano el pasado 21 de junio. Después de una primera ola de calor que dejó temperaturas por encima de los 30 grados y noches tropicales, con mínimas superiores a los 20, la lluvia hizo acto de presencia en la capital gallega y dio paso a un ambiente mucho más fresco.

La temperatura más alta de lo que va de año se registró el pasado 13 de junio. Ese día, el Observatorio Astronómico Ramón María Aller de la Universidade de Santiago, centro colaborador de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), alcanzó los 35,7 grados.

Durante los últimos días, más de la mitad de los municipios gallegos permanecieron bajo avisos amarillos y naranjas por altas temperaturas. En comarcas como el Miño de Ourense, Valdeorras o el sur de Lugo, los termómetros llegaron incluso a rozar los 40 grados.

Turistas con paraguas y chuvasqueros en la Praza do Obradoiro. / Jesús Prieto

Tras el festivo de San Juan, el tiempo da un giro. Las temperaturas experimentarán un descenso notable durante lo que queda de semana. Según la previsión de MeteoGalicia, Santiago registrará este jueves una máxima de 23 grados y una mínima de 18, mientras que las máximas se mantendrán en torno a esos valores durante los próximos días y las mínimas bajarán hasta los 14 o 15 grados. Además, se esperan precipitaciones a diario hasta el fin de semana.

De cara al lunes, la previsión apunta a una mejoría, con un 90 % de probabilidad de cielos soleados.

Menos de 10 litros por metro cuadrado de precipitaciones en junio

Estas precipitaciones llegan, además, tras un periodo excepcionalmente seco en la capital gallega. La primavera de 2026 pasará a la historia meteorológica de Santiago como la más seca de los últimos 50 años. El acumulado de precipitaciones apenas alcanzó los 83,2 litros por metro cuadrado, una cifra inferior a la que puede registrarse en una sola jornada de lluvias intensas en la ciudad, muy alejada de la media habitual para esta época del año y que evidencia la gravedad del déficit hídrico.

El pasado fin de semana, EL CORREO GALLEGO publicaba que, según los datos del Observatorio Astronómico Ramón María Aller de la USC, en lo que iba de junio apenas se habían acumulado 7,4 litros por metro cuadrado. Un registro que aumentará ligeramente con las precipitaciones previstas para los próximos días, aunque seguirá reflejando el acusado déficit de lluvia que arrastra la ciudad.