Adriana González, la alumna de 13 años del Rosalía que encadena premios literarios en Galicia: "Sempre busco escribir temáticas orixinais"

Con solo 13 años, Adriana González Leira ya ha conseguido hacerse un nombre en los certámenes literarios gallegos. La compostelana y alumna del IES Rosalía de Castro, que acaba de finalizar 2º de ESO con una nota media superior al nueve, ha firmado este curso un auténtico pleno de reconocimientos, sumando cerca de una decena de premios en concursos de poesía y relato corto. Todo ello mientras compagina los estudios con el grado profesional de Piano que cursa en el Conservatorio de Santiago.

La joven escritora reconoce que cada nuevo galardón sigue haciéndole la misma ilusión. "Soen comunicarmo os meus pais e quedo moi contenta. Que ao xurado lle guste o que escribo é gratificante", explica sobre el momento en el que conoce el fallo de los concursos.

Entre los reconocimientos obtenidos este año figuran el primer premio del XXI Concurso Rita Suárez Amado de poesía; el doble galardón en el XXIII Certame Literario Concello de Ames, donde logró el primer premio de poesía y el segundo de narración; el primer premio de relato corto del XXXIX Certame Literario de Piñor, organizado por la Asociación Cultural Música e Cultura de Galicia; el primer premio de poesía del Certame Alberto García Ferreiro; y el primer premio de poesía del Certame Francisco Añón, convocado por el Concello de Outes, entre otros.

No es, sin embargo, un éxito repentino. Ya durante el curso pasado, cuando estudiaba primero de ESO, había conseguido cerca de otra decena de premios en distintos certámenes.

La lectura y la escritura, una pasión desde la infancia

Su afición por la escritura nació muy pronto. "De pequena lía moitos libros e iso levoume a escribir. Cando tiña uns sete anos comecei a participar en certames e gañar algúns", recuerda.

En casa encontró también un importante estímulo. Su madre es escritora de novelas, una circunstancia que reconoce como un impulso para desarrollar su propia creatividad. Entre sus referentes literarios menciona a la autora viguesa Ledicia Costas, mientras que una de sus últimas lecturas ha sido La asistenta.

Desde los inicios procura alejarse de los temas habituales. "Sempre busco escribir temáticas orixinais", comenta. Entre sus poemas hay textos dedicados a las matemáticas, al acoso escolar o a la discriminación por razón de género, además de cultivar también el relato corto.

Cuando ve una convocatoria de un certamen se pone a escribir. "Concéntrome máis polas tardes, que é cando tamén estudo para o colexio", explica. Para ella, escribir supone además una vía de escape. "É unha maneira de desconectar do día a día nas aulas", añade.

El verano tampoco será un paréntesis para la lectura. Tiene previsto abastecerse de libros en la Biblioteca Ánxel Casal de Santiago y también en la biblioteca de Cee, donde viven sus abuelos y donde pasará parte de las vacaciones del verano.

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Aunque todavía le quedan años para decidir su futuro académico, lo tiene bastante claro. Su intención es orientarse hacia la rama de Ciencias y estudiar Matemáticas o Física. Una vocación científica que, lejos de competir con su faceta literaria, convive con ella.