CINE
Alberte Pagán da un coloquio en Santiago: «‘Bs. As.’ foi parte do inicio do Novo Cinema Galego»
Pase especial de "Bs. As"., película que cumple 20 años y forma parte de su carrera de cineasta experimental
Numax alberga este viernes (19.50 h.; entradas a 4 euros) en Santiago una presentación y coloquio posterior con el cineasta Alberte Pagán para un pase especial de "Bs. As"., película que cumple 20 años.
Premios
Filme galardonado en Gijón 2006 (Llendres) y con el Premio Román Gubern de Cine-Ensayo 2006 (UAB), así contesta su director y guionista al preguntarle si los avances técnicos de hoy le harían rodarla de otra forma. «Hoxe a técnica as veces é un recurso para cando alguén non ten outra cousa que decir... Eu, filmei esta película en 1999 e non saíu ata o ano 2006 e dubidei se acompañala de texto porque polo medio pasou a Guerra do Golfo e o Prestige...», cuenta Alberte Pagán sobre un proyecto que celebra sus 20 años de compromiso con el cine independiente con mirada a la tierra que habitamos. "Bs. As". habla del nexo entre Buenos Aires y Galicia y ofrece una reflexión sobre la emigración y sus lazos generación tras generación.
Novo Cinema Galego
«Hai 20 anos, 'Bs. As.' foi unha sorpresa, se estaba esperando por un modelo industrial tipo ‘Sempre Xonxa’ e ‘Continental’ que non daba arrancado, e una película independente como a foi parte dunha liña de traballo na que despois chegaron máis propostas experimentais con moitos francotiradores do que logo foi chamado o Novo Cinema Galego, do cal 'Bs. As.' foi unha das súas primeiras películas». De cara al futuro, da pistas, una que pasa por otra cita en Santiago.
Julio, nueva cita
«En xullo, a primeiros, imos botar en Numax un traballo que fixen sobre a Flotilla, neste caso sobre a viaxe do ano pasado. Eu entón non estaba embarcado, estaba nun equipo de terra e neste caso fixen un traballo sobre as forzas da ocupación israelí, chámase O soño da razón. En realidade, neste caso é unha actividade que é máis política que cinematográfica... Cada persoa que crea algo tense que facer responsable da súa obra e ter as cousas claras, mesmo cando alguén fai as cousas de xeito neutro está a facer tamén unha actividade política», detalla Alberte Pagén en charal con EL CORREO GALLEGO para subrayar su forma de vivir el audiovisual y la vida como prueba su activismo en la Flotilla Global Sumud.
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