Borja Verea busca propuestas para el futuro en un contexto de "crispación" municipal

El presidente del Partido Popular de Santiago, Borja Verea, defendió este viernes que la ciudad necesita “tranquilidade” y un gobierno capaz de escuchar “sen crispación”, después de las últimas semanas de debate político municipal en torno a cuestiones como la seguridad, la convivencia, la limpieza o la situación de los barrios.

En una rueda de prensa, el líder de los populares compostelanos aseguró que su grupo quiere mantenerse centrado en la presentación de propuestas para “construír o Santiago do futuro”, frente a lo que definió como un clima político marcado por el ruido y la confrontación.

Verea sostuvo que el PP lleva semanas hablando de asuntos que, a su juicio, tienen un hilo común: “de como nós queremos vivir en Santiago e de que cidade queremos construír para os próximos anos”. En ese sentido, defendió que las iniciativas presentadas recientemente por su formación buscan facilitar la vida cotidiana de las familias compostelanas.

Propuestas para las familias

Entre esas medidas, el presidente local del PP citó las actividades extraescolares 100% municipales, una estancia de tres semanas en Irlanda para el alumnado de 3º de la ESO, la denominada Parada Familiar, horas gratuitas en la zona azul para familias, un servicio municipal de canguraje y la futura Casa das Familias, que estaría orientada al acompañamiento de adolescentes y de sus padres y madres.

Zona azul en Santiago de Compostela / Antonio Hernández

“Levamos semanas presentando iniciativas pensadas en facerlle a vida máis doada ás familias compostelás”, señaló Verea, antes de enumerar algunas de esas propuestas. Según el dirigente popular, forman parte de una estrategia más amplia para abordar las necesidades reales de la ciudad desde una perspectiva práctica.

El presidente local del PP insistió en que el objetivo de su grupo es hablar de “seguridade, conciliación, limpeza, convivencia ou barrios” sin reducir esos debates a una pelea partidista.

Seguridad y convivencia en los barrios

Durante su intervención, Verea también se refirió al debate sobre la seguridad en Santiago y sostuvo que “sería un erro negar que existe unha preocupación real en moitos barrios”. A su juicio, el pleno municipal celebrado el jueves evidenció que cada vez más vecinos y representantes públicos entienden que hay problemas que deben afrontarse “con seriedade, con tranquilidade e sen negar a realidade”.

El líder del PP compostelano fue especialmente crítico con la alcaldesa, Goretti Sanmartín, a la que acusó de mostrarse “superada pola situación” durante la sesión plenaria. Verea aseguró que esa imagen le preocupa “máis que calquera discusión política”, porque, según defendió, Santiago necesita diálogo y un gobierno “capaz de escoitar á xente sen crispación, sen insultos e sen intentar converter cada debate nun conflito político”.

Borja Verea, en una reunión con vecinos de Santiago / Cedida

Frente a ese escenario, el presidente local del PP afirmó que su grupo no entrará “no ruído nin na confrontación permanente”. “Non é o que espera a xente de nós. Santiago está canso dese ambiente político bronco e desa sensación constante de tensión”, añadió.

La respuesta sobre las no adscritas

Verea también fue preguntado por la nueva candidatura vinculada a las concejalas no adscritas. En su respuesta, evitó entrar de lleno en ese movimiento político: “Nós estamos centrados en Santiago e a xente non está pendente das leas internas dos partidos, nin dos movementos políticos, a xente está pendente de se a cidade funciona, de se os barrios están coidados, de se hai oportunidades para construír aquí, na nosa cidade, en Santiago, un proxecto de vida, un proxecto de familia”, señaló.

Las concejalas no adscritas Marta Álvarez, Gonzalo Muíños, Mercedes Rosón y Mila Castro en una foto de archivo / cedida

El dirigente popular aprovechó esa cuestión para insistir en la necesidad de “abrir unha nova etapa” en el municipio. Según el popular, después de doce años de gobiernos vinculados a los mismos espacios políticos, Santiago “non pode seguir instalada no ruído”, en la “mesma división constante” ni en la “mesma falta de ambición”.

“Nós representamos, presentamos e traballamos por ser un cambio claro, un cambio real, un cambio unido, tranquilo e, como dicía, centrado en Santiago”, remarcó Verea, que volvió a situar al PP como alternativa al actual gobierno local.