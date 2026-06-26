Cáritas y Archidiócesis de Santiago se unen a la ayuda de emergencia para los afectados por los terremotos en Venezuela

La tragedia provocada por los recientes terremotos en Venezuela ha tenido también respuesta solidaria desde Santiago de Compostela. Cáritas Diocesana de Santiago y la Archidiócesis compostelana han difundido comunicados en los que llaman a la solidaridad, la oración y la ayuda concreta a las personas afectadas por los seísmos que han golpeado el norte del país sudamericano, dejando víctimas mortales, heridos y numerosos damnificados.

Imágenes aéreas de La Guaira, la zona más devastada por los terremotos en Venezuela / ECG

Cáritas Diocesana de Santiago anunció este viernes su adhesión a la campaña de emergencia puesta en marcha por Cáritas Española para atender a la población afectada, después de la petición de apoyo realizada por la entidad homóloga en Venezuela. El organismo diocesano explica que la red internacional de Cáritas ya trabaja de forma coordinada sobre el terreno, especialmente a través de las Cáritas diocesanas venezolanas, que están realizando una primera evaluación de los daños y organizando la ayuda en las zonas más golpeadas.

La respuesta solidaria se canalizará a través de la campaña abierta por Cáritas Española, que ha activado sus recursos de emergencia para ofrecer una primera atención inmediata. La organización estatal ha movilizado 300.000 euros de su Programa de Emergencias y los ha puesto a disposición de Cáritas Venezuela para afrontar las necesidades más urgentes de la población afectada, mientras continúa articulando nuevas aportaciones de la Confederación, de socios, donantes y entidades colaboradoras.

Cómo ayudar desde la capital gallega

Desde Santiago, la directora de Cáritas Diocesana, Pilar Farjas, subrayó que la respuesta ante una catástrofe de estas características no puede quedarse en la conmoción inicial. “Ante situaciones como esta, nuestra misión nos llama a estar cerca, a responder con generosidad y a canalizar la solidaridad de la sociedad para que llegue a quienes más lo necesitan”, señaló Farjas en el comunicado difundido por la entidad.

Despega el avión de Defensa con efectivos de la UME en dirección a Venezuela para apoyar en las labores de rescate / DEFENSA

Las cuentas facilitadas por Cáritas son las siguientes: Santander, ES23 0049 1892 6927 1329 3362; CaixaBank, ES89 2100 5731 7102 0022 7540; BBVA, ES95 0182 2370 4402 0170 2710; y Sabadell, ES87 0081 5240 0300 0349 2752. La entidad recuerda que el objetivo de esta respuesta es aliviar el sufrimiento de miles de personas afectadas por los terremotos y sostener el trabajo que Cáritas Venezuela desarrolla ya en las zonas dañadas.

El arzobispo apela a la "cercanía, solidaridad y oración"

En paralelo, la Archidiócesis de Santiago de Compostela trasladó su cercanía al pueblo venezolano a través de un comunicado firmado en nombre de toda la Iglesia diocesana. El arzobispo de Santiago, mons. Francisco José Prieto Fernández, expresó su “cercanía, solidaridad y oración” por el pueblo venezolano y por la Iglesia que peregrina en aquel país ante los graves terremotos que han afectado al norte de Venezuela.

Monseñor Francisco José Prieto Fernández, en el Palacio Arzobispal. / Jesús Prieto

La Archidiócesis pone el foco en la especial relación entre Galicia y Venezuela, marcada durante décadas por vínculos migratorios, culturales y familiares. Esa historia compartida hace, según destaca la Iglesia compostelana, que el sufrimiento del pueblo venezolano se viva de una forma especialmente cercana en Galicia y también en la diócesis de Santiago.

La entidad recuerda además que esta cercanía no es solo histórica o familiar, sino también eclesial. En la actualidad, sacerdotes naturales de Venezuela ejercen su ministerio en la Archidiócesis de Santiago de Compostela, donde, según recoge el comunicado, enriquecen con su servicio la vida de las comunidades parroquiales.

Personas caminan sobre escombros de edificios derrumbados por los terremotos este jueves, en el sector San Bernardino, en Caracas (Venezuela). EFE/ Carlos Seijas / Carlos Seijas - Efe

Francisco José Prieto invita a todos los fieles a unirse en la oración por las víctimas, sus familias y todos los damnificados. La Archidiócesis pide “el eterno descanso” para las personas fallecidas, consuelo para quienes han perdido a seres queridos o se han visto seriamente afectados, y fortaleza para afrontar “estos momentos de dolor y reconstrucción”.

Asimismo encomiendan de manera especial a la intercesión de la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, a todas las personas que padecen las consecuencias de esta tragedia. La Archidiócesis expresa también su confianza en la generosidad de quienes, desde distintos lugares, trabajan para aliviar el sufrimiento de los afectados y contribuir a su recuperación.

Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela / Secretaría Parroquial Latinoamericana

La llamada de Cáritas concreta esa cercanía en una campaña de emergencia para canalizar donativos, mientras la Archidiócesis apela a los vínculos históricos, familiares y espirituales que unen a Galicia con Venezuela. En ambos casos, el mensaje es común: acompañar al pueblo venezolano, sostener a las víctimas y convertir la solidaridad en una ayuda efectiva.