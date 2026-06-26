El CiMUS de la USC, premiado a nivel nacional por su excelencia en investigación

El Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas (CiMUS) de la Universidade de Santiago (USC) ha sido distinguido con el Premio Nacional de Medicina Siglo XXI en la categoría de Investigación, otorgado por El Suplemento. El reconocimiento fue recogido por los codirectores del Centro, Mabel Loza y José Luis Labandeira, durante la gala celebrada en el Hotel Palace de Madrid.

“Este reconocimiento supone un impulso extraordinario para todo el equipo del CiMUS y para la investigación que desarrollamos desde Galicia con vocación global. Es un premio que reconoce no solo la excelencia científica, sino también nuestra apuesta por una investigación conectada con los pacientes, capaz de transformar el conocimiento en soluciones reales para los grandes retos de la salud. Nos anima a seguir fortaleciendo la colaboración entre universidad, sistema sanitario e industria para acelerar la llegada de nuevas terapias y tecnologías a la sociedad”, señalaron los codirectores del CiMUS, Mabel Loza y José Luis Labandeira.

Investigación con impacto clínico

El CiMUS de la USC representa una biomedicina que recorre el camino más corto desde la investigación al paciente y se ha consolidado como un referente en investigación biomédica que integra excelencia científica, traslación clínica e innovación. Desde sus inicios en 2012, el CiMUS tiene la misión de conectar de forma eficiente la investigación fundamental con el desarrollo terapéutico, favorecido por su estrecha colaboración con el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela. A través de su programa de Mecanismos Moleculares y el Integrativo Traslacional, el centro aborda enfermedades de alta carga sanitaria — cáncer, patologías neurodegenerativas, cardiovasculares y metabólicas — combinando el estudio de sus bases biológicas con capacidades en descubrimiento de fármacos, nanomedicina, medicina genómica y teragnosis. Este enfoque permite que el conocimiento generado tenga un recorrido real hacia pacientes y la industria.

Más de una década de avances científicos con impacto internacional

Los resultados reflejan la solidez de esta estrategia. Con más de 2.500 publicaciones científicas en revistas internacionales de referencia y más de 114 millones de euros captados en financiación competitiva desde su creación en el año 2011, el CiMUS ha contribuido de forma sostenida al avance del conocimiento biomédico. A ello se suma una destacada capacidad de transferencia, con 14 spin-offs creadas, varias unidades mixtas y colaboraciones con la industria farmacéutica. Este ecosistema ha permitido que 17 moléculas desarrolladas en su entorno hayan alcanzado ensayos clínicos, evidenciando su impacto directo en la sociedad.

Los resultados más recientes incluyen contribuciones en las enfermedades mencionadas, como nuevas estrategias frente a tumores tiroideos altamente agresivos (Nature Communications), un nuevo mecanismo por el que fragmentos móviles del ADN alteran la arquitectura del genoma en tumores humanos (Science), la identificación de una enzima metabólica clave en la fibrosis hepática (Cell Metabolism), por cita algunas de ellas.

La acreditación como Unidad de Excelencia María de Maeztu en 2025 por la Agencia Estatal de Investigación reconoce la calidad y el impacto de este modelo, y permite un avance cualitativo en su papel como hub estratégico entre investigación, sistema sanitario y tejido productivo.