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Cambios en RTVE

Una compostelana licenciada en la USC, nueva presentadora del programa 'La Hora de La 1'

Le acompañará al frente del espacio el lucense Alex Barreiro

Se situará frente a las cámaras de RTVE en verano desde el próximo 29 de junio

La periodista compostelana Aida Bao presentará ‘La Hora de La 1’ este verano.

La periodista compostelana Aida Bao presentará ‘La Hora de La 1’ este verano. / RTVE

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Rodrigo Paz

Rodrigo Paz

Santiago

Los periodistas gallegos Aida Bao y Alex Barreiro serán los presentadores, desde el próximo lunes y durante el verano, de La Hora de La 1, el programa matinal de entrevistas, debate y análisis de RTVE.

RTVE anuncia el fichaje de Aida Bao como presentadora de 'La Hora de La 1'

Así lo ha confirmado este viernes la corporación pública, que destaca que ambos profesionales ya conocen muy bien el programa.

«Bao es colaboradora habitual del espacio matinal y Barreiro, editor y presentador del Telediario Matinal, ya ha presentado La Hora de La 1 en diferentes ocasiones esta temporada», señalan desde RTVE.

Los gallegos Aida Bao y Alex Barreiro presentarán ‘La Hora de La 1’ este verano.

Los gallegos Aida Bao y Alex Barreiro presentarán ‘La Hora de La 1’ este verano. / RTVE

Una compostelana licenciada en la USC con amplia trayectoria en radio y televisión

La compostelana Aida Bao es licenciada en Periodismo por la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y cuenta con una amplia trayectoria en radio y televisión.

Su experiencia en medios como la Cadena Ser —donde dirige y presenta los informativos del fin de semana—, El País o RTVE le otorgan una sólida credibilidad.

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En 2013, formó parte del equipo galardonado con un Premio Ondas por la cobertura del accidente de Angrois y, en agosto de 2025, debutó como presentadora principal de televisión al frente del programa de RTVE Malas Lenguas como relevo estival de Jesús Cintora. También forma parte del equipo habitual de colaboradores de La Hora de La 1.

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