O debate sobre a seguridade en Santiago volve ao pleno: «A situación é moi grave»
Saen adiante propostas do PP e dos non adscritos para reforzar as actuacións
"Estamos fartos de boas palabras e que non se tomen medidas", din os veciños
O debate sobre a seguridade e a convivencia na cidade foi protagonista de novo no pleno municipal de onte. Os edís non adscritos e o Partido Popular defenderon propostas similares encamiñadas a incrementar os esforzos contra a delincuencia e a inseguridade.
Antes produciuse a intervención de Alfonso López, representante da plataforma Santa Marta Segura, para reclamar máis presenza policial e un plan contra a drogodependencia. «A situación que estamos vivindo é moi grave. Estamos fartos de escoitar boas palabras e que non se tomen medidas», afirmou López.
Discrepancias entre Borja Verea e Xan Duro
Durante os debates, o portavoz do PP, Borja Verea, e o edil de Convivencia, Xan Duro, mostraron as súas discrepancias sobre a interpretación dos datos de criminalidade e o xeito de actuar contra estes problemas. Verea propuxo a elaboración dun plan municipal de seguridade e convivencia, cargando contra o goberno local por crer que «está instalado en minimizar o problema, mirar para outro lado ou responder aos veciños acusándoos de alarmismo».
Nesta liña, sinalou que «temos un problema político» e aludiu a que as estadísticas reflexan «once trimestres seguidos de aumento da criminalidade». O líder da oposición volveu insistir nas propostas que vén defendendo a súa formación: máis presenza policial, máis cámaras, mellor iluminación e diálogo cos veciños.
Duro replicou que no primeiro trimestre deste ano «baixou un 20 % a criminalidade convencional» e acusou aos populares de ser «verdadeiros profesionais da manipulación» e de «xerar ruído» arredor desta cuestión. O concelleiro cifrou en 51 as detencións realizadas pola Policía Local e aoupuntou que se pecharon cinco puntos de venda de droga desde o 1 de xaneiro. O concelleiro considerou que os resultados das actuacións daranse «a longo prazo».
Deixar o debate fóra da «loita partidista»
Pola súa banda, Gonzalo Muíños, chamou a sacar o debate sobre da «loita partidista» e defendeu a creación dun plan de choque contra a conflitividade e un pacto local pola convivencia. «Entre o alarmismo duns e a autocomplacencia doutros, hai que abordar o problema desde o rigor e o sentido común», proclamou.
O voceiro do PSOE, Sindo Guinarte coincidiu na importancia de que «non se busque rédito político» con esta cuestión e advertiu que «quen saca máis rédito seguramente non está aquí representado». No tocante ás propostas, estimou que, ademais de impulsar un plan, «debera crearse unha mesa» para dar seguimento á execución das actuacións.
«Abordaxe integral» do problema
A alcaldesa Goretti Sanmartín asegurou que este é un tema que «nos ocupa e nos preocupa» e comprometeuse cos veciños a «seguir aí no día a día», reforzando a colaboración entre administracións e realizando unha «abordaxe integral» do problema.
Ambas as propostas lograron o respaldo da maioría cos votos a favor dos grupos da oposición, PP, PSOE e edís non adscritos, e as abstencións dos partidos que forman o goberno, BNG e Compostela Aberta.
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