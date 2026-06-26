Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Agresión sexual MilladoiroBrecha demográficaAscenso CompostelaLino gallegoEl tiempo
instagram

O debate sobre a seguridade en Santiago volve ao pleno: «A situación é moi grave»

Saen adiante propostas do PP e dos non adscritos para reforzar as actuacións

"Estamos fartos de boas palabras e que non se tomen medidas", din os veciños

Un momento do pleno municipal de Santiago deste xoves

Un momento do pleno municipal de Santiago deste xoves / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Manu López

Manu López

Santiago

O debate sobre a seguridade e a convivencia na cidade foi protagonista de novo no pleno municipal de onte. Os edís non adscritos e o Partido Popular defenderon propostas similares encamiñadas a incrementar os esforzos contra a delincuencia e a inseguridade.

Antes produciuse a intervención de Alfonso López, representante da plataforma Santa Marta Segura, para reclamar máis presenza policial e un plan contra a drogodependencia. «A situación que estamos vivindo é moi grave. Estamos fartos de escoitar boas palabras e que non se tomen medidas», afirmou López.

Discrepancias entre Borja Verea e Xan Duro

Durante os debates, o portavoz do PP, Borja Verea, e o edil de Convivencia, Xan Duro, mostraron as súas discrepancias sobre a interpretación dos datos de criminalidade e o xeito de actuar contra estes problemas. Verea propuxo a elaboración dun plan municipal de seguridade e convivencia, cargando contra o goberno local por crer que «está instalado en minimizar o problema, mirar para outro lado ou responder aos veciños acusándoos de alarmismo».

Nesta liña, sinalou que «temos un problema político» e aludiu a que as estadísticas reflexan «once trimestres seguidos de aumento da criminalidade». O líder da oposición volveu insistir nas propostas que vén defendendo a súa formación: máis presenza policial, máis cámaras, mellor iluminación e diálogo cos veciños.

Duro replicou que no primeiro trimestre deste ano «baixou un 20 % a criminalidade convencional» e acusou aos populares de ser «verdadeiros profesionais da manipulación» e de «xerar ruído» arredor desta cuestión. O concelleiro cifrou en 51 as detencións realizadas pola Policía Local e aoupuntou que se pecharon cinco puntos de venda de droga desde o 1 de xaneiro. O concelleiro considerou que os resultados das actuacións daranse «a longo prazo».

Deixar o debate fóra da «loita partidista»

Pola súa banda, Gonzalo Muíños, chamou a sacar o debate sobre da «loita partidista» e defendeu a creación dun plan de choque contra a conflitividade e un pacto local pola convivencia. «Entre o alarmismo duns e a autocomplacencia doutros, hai que abordar o problema desde o rigor e o sentido común», proclamou.

O voceiro do PSOE, Sindo Guinarte coincidiu na importancia de que «non se busque rédito político» con esta cuestión e advertiu que «quen saca máis rédito seguramente non está aquí representado». No tocante ás propostas, estimou que, ademais de impulsar un plan, «debera crearse unha mesa» para dar seguimento á execución das actuacións.

«Abordaxe integral» do problema

A alcaldesa Goretti Sanmartín asegurou que este é un tema que «nos ocupa e nos preocupa» e comprometeuse cos veciños a «seguir aí no día a día», reforzando a colaboración entre administracións e realizando unha «abordaxe integral» do problema.

Noticias relacionadas y más

Ambas as propostas lograron o respaldo da maioría cos votos a favor dos grupos da oposición, PP, PSOE e edís non adscritos, e as abstencións dos partidos que forman o goberno, BNG e Compostela Aberta.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La apertura de un nuevo local de ocio nocturno en Santiago pone en pie de guerra a los vecinos de un edificio del Ensanche
  2. El local de un histórico comercio del centro de Santiago se convertirá en un outlet de ropa y complementos
  3. El restaurante Simpar de Santiago cierra sus puertas tras tres años de éxitos y una estrella Michelin: 'Es el momento de parar
  4. Manuel Recarey, casi 40 años al frente del restaurante Don Manuel de Santiago: «A nosa comida gusta porque é boa e abundante»
  5. La inestabilidad atmosférica precede a la ola de calor: Santiago alcanzará los 37º el próximo martes
  6. Hallan el cadáver de un hombre en el interior de una de las casetas de obra instaladas en las Urxencias del CHUS, en Santiago
  7. Una urbanización, más de 40 familias de Santiago y una cacharela hecha entre todos: así preparan la noche de San Juan en el barrio de O Castiñeiriño
  8. Katy Perry, de compras por Santiago antes del concierto: adquirió varias piezas de artesanía gallega en el casco histórico

Alberte Pagán da un coloquio en Santiago: «‘Bs. As.’ foi parte do inicio do Novo Cinema Galego»

Alberte Pagán da un coloquio en Santiago: «‘Bs. As.’ foi parte do inicio do Novo Cinema Galego»

Sandra Garrido y Nathalie Budiño abren con orgullo «de barrio» las fiestas de San Pedro en Santiago

Sandra Garrido y Nathalie Budiño abren con orgullo «de barrio» las fiestas de San Pedro en Santiago

La provincia de Cádiz «más cerca de Galicia» gracias a los vuelos entre Santiago y Jerez

La provincia de Cádiz «más cerca de Galicia» gracias a los vuelos entre Santiago y Jerez

Adiós al «me aburro, mamá»: así es la web de Santiago que reúne planes para niños

Adiós al «me aburro, mamá»: así es la web de Santiago que reúne planes para niños

El IDIS bate récords en 2025 con más de 50 millones de euros de financiación captada

El IDIS bate récords en 2025 con más de 50 millones de euros de financiación captada

O debate sobre a seguridade en Santiago volve ao pleno: «A situación é moi grave»

Raxoi pagará as nóminas ao persoal dos CSC en "cuestión de días"

Monseñor Prieto reitera su invitación al Papa a visitar Santiago por el Xacobeo

Monseñor Prieto reitera su invitación al Papa a visitar Santiago por el Xacobeo
Tracking Pixel Contents