Desarticulado un clan criminal que robaba en el aeropuerto de Santiago para abastecer el mercado ilegal en Reino Unido

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal internacional dedicada al robo de perfumes y tabaco en varios aeropuertos europeos, entre ellos el de Santiago, en una operación que se ha saldado con once detenidos y que tuvo su principal actuación en la comarca compostelana, con registros en Teo y Padrón.

La investigación, iniciada a comienzos de 2025 y desarrollada conjuntamente por la Sección Fiscal y de Fronteras de los aeropuertos de Santiago y Tenerife Sur, junto con el Servicio de Vigilancia Aduanera de A Coruña y con la colaboración de Europol, las autoridades portuguesas, rumanas y británicas, permitió desmantelar por completo la actividad del conocido como Clan Preda, asentado en A Coruña, Reino Unido y Rumanía.

Los agentes atribuyen a los arrestados, de nacionalidades rumana, argelina y maliense, un total de 24 delitos, entre ellos pertenencia a organización criminal, hurtos continuados, contrabando de productos del tabaco, falsedad documental y blanqueo de capitales.

Imagen de uno de los integrantes durante uno de los hurtos de tabaco / GC

Según la investigación, la banda actuaba en el aeropuerto de Santiago y en otros aeropuertos de España, Portugal y Bélgica, donde sustraía principalmente perfumes y labores de tabaco mediante un reparto de funciones entre los integrantes del grupo. Posteriormente, la mercancía era trasladada por vía aérea hasta el Reino Unido, donde era distribuida de forma ilegal a través de establecimientos regentados por ciudadanos kurdos y pakistaníes.

Las detenciones de los principales miembros de la organización se produjeron tras tres registros autorizados judicialmente: uno en una vivienda de Teo y otros dos en naves industriales de Padrón. En estos inmuebles los investigadores intervinieron numerosos teléfonos móviles, dinero en distintas divisas, un lingote y varias piezas de oro, gran cantidad de tabaco y abundante documentación relacionada con la investigación.

Durante la operación también se localizaron almacenes clandestinos en Inglaterra donde se almacenaba la mercancía robada en Santiago, Tenerife Sur, Palma de Mallorca, Alicante, Barcelona, Valencia, Amberes, Lisboa y Oporto.

Una trama de blanqueo de capitales

La investigación permitió además destapar una trama de blanqueo de capitales basada en sociedades dedicadas a la compraventa de vehículos de segunda mano. Los agentes han bloqueado 13 cuentas bancarias en España, otras 12 en Lituania y 24 en Rumanía, además de localizar ocho sociedades instrumentales que habrían servido para dar apariencia de legalidad a fondos procedentes de la actividad delictiva.

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Vehículos intervenidos por la Guardia Civil / GC

En total, la Guardia Civil calcula que la organización llegó a blanquear más de 4,8 millones de euros. Asimismo, se incautaron 2.221 cartones de tabaco, más de 109 kilos de picadura, 42 vehículos y otros 51 quedaron embargados preventivamente dentro de la operación.