La terraza secreta de Santiago con Solete Repsol ideal para este verano: “Todo casero"

Aunque Santiago es una de las ciudades más transitadas de Galicia, todavía esconde secretos para los visitantes. En concreto, un pequeño patio oculto en la parte de atrás de un restaurante histórico de la urbe, que lleva más de medio siglo conquistando a los compostelanos con sus raciones.

Si bien en invierno cuenta con estufas y también puede disfrutarse, el momento álgido de su terraza llega en verano, cuando los picheleiros se atrincheran en sus mesas para disfrutar de una comida que le valió en 2021 un Solete Repsol. Pero este oasis de piedra oculto a un paso del corazón de Santiago no es su única peculiaridad, porque el establecimiento también se encuentra en la calle más estrecha de la capital de Galicia, que llega a los 70 centímetros en su punto más angosto.

Allí, en la Rúa da Oliveira, oscila el cartel de A Gamela, uno de los bares más queridos por los santiagueses. Pero hay que aventurarse hasta la Ruela de Sae Se Podes -el callejón sin salida en la trasera del restaurante-, para dar con la verdadera joya de la corona y gozar de una de las terrazas más escondidas y bonitas del casco histórico de Santiago.

A Gamela, el templo de las setas y el raxo

Durante los más de 30 años que Manuel Fajín estuvo al frente del negocio, pocos sitios en Compostela podían hacerle sombra en lo que a preparar setas se refiere. Para alivio de los santiagueses, lo mismo ocurrió cuando Silvia González tomó el relevo en 2018 y se puso tras la barra de un bar que, dicen los clientes, mantiene un menú con "todo casero".

Apenas hay mesas en las que no brillen sus famosas setas con roquefort o trufa, aunque le siguen a la zaga otras recetas casi igual de populares. La tortilla, el raxo y las croquetas se llevan más de una alabanza entre los asiduos a este sitio único para comer en Santiago, donde el que más o el que menos corona su banquete con el dulce estrella del menú: la tarta de zanahoria.

Como González es de León, tampoco faltan los toques castellanos, como los embutidos y quesos de la comunidad vecina que los picheleiros pueden tomar bajo las sombrillas, protegiéndose de las altas temperaturas del verano. Cuando llega el frío y se acerca la Navidad, este local nacido en 1975 organiza una fiesta que ya es toda una tradición en el barrio: la 'Marimorena', a la que acuden decenas de personas vestidas con jerséis temáticos dispuestas a bailar al ritmo de la música.

Conviene tener en cuenta, eso sí, que esta tapería de Santiago cierra los domingos y los lunes y que no admite reservas. Es mejor ir con tiempo para no quedarse sin sitio en su coqueto patio, que está disponible el resto de la semana de 12.00 a 16.00 horas y de 20.00 a 23.30 horas.

La buena noticia es que su comida casera también está disponible para llevar. Es decir, que los picheleiros o foráneos que no consiguen mesa siempre pueden matar el antojo haciendo un encargo y llevándose las recetas secretas de Fajín -heredadas por González- para degustarlas en sus casas.