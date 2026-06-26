El IDIS bate récords en 2025 con más de 50 millones de euros de financiación captada

El Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS) cerró 2025 con los mejores resultados de su historia, al superar por primera vez la barrera de los 50 millones de euros de financiación captada para actividades de investigación. La cifra supone un incremento del 134 % respecto a hace una década y consolida su posición entre los principales institutos de investigación biomédica de España.

La memoria anual del organismo, presentada este jueves por la directora científica de la entidad, M.ª Luz Couce, refleja además otro hito: la mitad de esos fondos, unos 25 millones de euros, procedieron de proyectos competitivos de investigación, el volumen más elevado conseguido hasta la fecha. A ello se suman 9,83 millones destinados a contratos competitivos para personal investigador, con un total de 77 ayudas concedidas.

María Luz Couce Pico, directora científica del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago, en una foto de archivo /xoán álvarez / koro martínez

Durante el pasado ejercicio, el IDIS obtuvo 115 proyectos competitivos, de los que 77 fueron de ámbito nacional, 27 autonómicos y 11 internacionales. Paralelamente, formalizó 396 nuevos ensayos clínicos, que generaron ingresos por valor de 8,04 millones de euros, además de 289 contratos de investigación y prestación de servicios, valorados en otros 6,95 millones.

Récord de producción científica

La actividad investigadora también alcanzó máximos históricos en el apartado científico. El IDIS publicó 1.163 artículos en revistas científicas indexadas, un 6,6 % más que en 2024, de los cuales 738 aparecieron en publicaciones situadas en el primer cuartil de impacto, considerado el de mayor prestigio internacional.

Fachada del IDIS en Santiago. / ECG

El pasado año también se defendieron 95 tesis doctorales, 36 de ellas con mención internacional, mientras que la actividad innovadora continuó creciendo con 77 nuevas solicitudes de patente.

“Estes resultados reflicten o compromiso, a excelencia e a capacidade de atracción de talento do IDIS. O récord en publicacións e a sólida captación de recursos competitivos permítennos seguir avanzando na xeración de coñecemento e a súa translación á práctica clínica para mellorar a saúde da poboación”, destacó a este respecto la directora del centro.

Casi 1.500 investigadores y numerosos reconocimientos

La memoria refleja igualmente el crecimiento de la estructura del instituto. Al cierre de 2025, el IDIS reunía a 1.486 investigadores, un 6,5 % más que el año anterior, distribuidos en 113 grupos de investigación organizados en siete grandes áreas científicas, entre ellas oncología, neurociencias, genética, endocrinología, enfermedades cardiovasculares o infectología.

Durante la presentación, Couce también quiso destacar la reacreditación del IDIS por parte del Instituto de Salud Carlos III y la renovación de la acreditación de su Unidad de Cultura Científica y de la Innovación como ejemplos de la excelencia de la entidad.

Asimismo, puso en valor el reconocimiento obtenido por el CIMUS como Unidad de Excelencia María de Maeztu, una distinción que, según señaló, refuerza el ecosistema investigador compostelano.

Edificio del CiMUS en Santiago / USC

Sanidade y USC reivindican el peso investigador del IDIS

En el acto también participó el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, quien destacó que "as cifras da memoria falan por si soas" y felicitó a todo el personal del instituto por hacer posible que el IDIS continúe situado "desde hai anos, entre os mellores do Estado".

Por su parte, el gerente del Área Sanitaria de Santiago e Barbanza, Ángel Facio, puso el foco en la repercusión social de la actividad científica desarrollada en el centro compostelano y defendió la necesidad de "visibilizar o traballo de investigación que se está facendo e que repercute directamente na sociedade".

En la misma línea, la vicerrectora de Investigación e Ciencia Aberta de la USC, Almudena Hospido Quintana, aseguró que la Universidad siente el IDIS "como parte esencial do seu ecosistema investigador". Además, destacó tanto su labor de "xeración de coñecemento como de aplicación real dese coñecemento", al tiempo que trasladó el compromiso de la institución académica para "seguir impulsando e fortalecendo o polo da investigación".