La inseguridad saca a más de cien vecinos de Santa Marta a la calle

Más de un centenar de personas participaron este jueves en la concentración convocada por la plataforma Santa Marta Segura en la praza Pascual Veiga para reclamar medidas contra la droga y la inseguridad que, según denuncian los vecinos, se vive desde hace tiempo en el barrio. La movilización llegó después de que la aparición de un segundo hombre muerto en menos de un mes en el entorno de Santa Marta colmase la paciencia de los residentes, que llevan meses señalando dos focos concretos de venta y consumo de estupefacientes.

La protesta, celebrada a las 20.00 horas, sirvió para trasladar públicamente el malestar de una parte del vecindario, que reclama más presencia policial, intervención social y medidas concretas contra los puntos de venta de droga que la plataforma sitúa en el entorno de O Banco do Pobre y de la conocida como Casa da Palmera.

La concentración congregó a más de un centenar de vecinos / Plataforma Santa Marta Segura

Durante el acto se leyó un manifiesto en el que Santa Marta Segura agradeció el respaldo de los medios, de los grupos municipales, de las fuerzas de seguridad y del movimiento vecinal compostelano. La plataforma dirigió buena parte de su mensaje al Concello de Santiago, al que pidió que “se poña do lado do barrio” y que lidere las acciones necesarias para atajar un problema que, a juicio de los convocantes, se ha prolongado durante demasiado tiempo.

“Levamos máis de ano e medio advertindo do aumento do tránsito constante de persoas en estado desesperado buscando droga, acampadas en espazos públicos e portais, xeringas nos parques infantís onde xogan os nosos fillos e fillas”, denunció la plataforma en el manifiesto leído durante la concentración. El colectivo sostiene que la situación ha derivado en una pérdida de normalidad y seguridad en la zona, con quejas por robos en garajes y vehículos, conflictos en pisos y negocios, agresiones, defecaciones en la vía pública y otros incidentes.

“Hai que actuar”

El portavoz de Santa Marta Segura, José Manuel López, valoró positivamente que tanto las administraciones como las fuerzas de seguridad reconozcan ya que existe un problema en el barrio. Sin embargo, advirtió de que ese reconocimiento debe traducirse ahora en medidas. “Hai que actuar”, resumió López en declaraciones a EL CORREO GALLEGO tras la concentración.

En la protesta también intervinieron miembros de asociaciones vecinales de otros puntos de la ciudad, como Meixonfrío, San Lourenzo, Laraño y el Ensanche compostelano, en una muestra de apoyo a las reivindicaciones del barrio. La plataforma agradeció expresamente ese respaldo y lo enmarcó en una preocupación más amplia por la convivencia y la seguridad en Santiago.

Los vecinos insisten en que su demanda no se limita al refuerzo policial. En el manifiesto, Santa Marta Segura pidió también que se reactive la UMAD para atender a personas drogodependientes y que existan puntos de acogida en los que puedan dormir y recibir ayuda en su proceso de curación y reintegración social. Al mismo tiempo, exigió el cierre de los puntos de venta de droga “en Santa Marta e no resto da cidade” y reclamó medidas contra quienes se lucran con esa actividad.

Imagen de archivo de O Banco do Pobre, uno de los puntos de venta de droga que denuncia la Plataforma Santa Marta Segura / Antonio Hernández

La concentración se produjo el mismo día en que el pleno municipal abordó el debate sobre la seguridad y la convivencia en Santiago. Antes de la movilización, Alfonso López, representante de Santa Marta Segura, intervino en Raxoi para trasladar la preocupación del barrio y reclamar más presencia policial y un plan contra la drogodependencia. “A situación que estamos vivindo é moi grave. Estamos fartos de escoitar boas palabras e que non se tomen medidas”, afirmó durante su intervención.

En el manifiesto leído por la tarde, la plataforma volvió a dirigirse al Concello para reclamar una respuesta más firme. “Non esiximos nada extraordinario, só que se aplique a lei”, señalaron los convocantes, que cerraron su intervención con una petición directa: “Que o Concello dea un paso adiante e nos acompañe nesta demanda lexítima”.