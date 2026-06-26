Monseñor Prieto reitera su invitación al Papa a visitar Santiago por el Xacobeo

El arzobispo de Santiago, Monseñor Francisco José Prieto, reitera su invitación al papa León XIV a visitar Santiago con motivo del Xacobeo 2027. Así lo expresa en una carta publicada en este diario, en la que narra su experiencia acompañando al pontífice durante su reciente viaje a España.

En este escrito, Monseñor Prieto señala que este convite es una llamada "nacida del corazón de Galicia y desde la ciudad y Catedral que custodian y veneran los restos y la memoria del Apóstol Santiago el Mayor", estableciendo un paralelismo con "la invitación que le hace Santiago el Zebedeo a su amigo Pedro (hoy León XIV), compañeros en las faenas de pesca a orillas del lago de Galilea y en la llamada que Jesús les hizo a ser 'pescadores de hombres'".

Llegada de miles de peregrinos

El prelado compostelano recuerda que en el Año Santo "miles de peregrinos volverán a recorrer los caminos de Europa y del mundo para llegar a Santiago de Compostela, buscando sentido, esperanza y verdad hacia un horizonte de trascendencia en el que Cristo es Camino y Meta".

Además de aludir a una cita de la Divina Comedia de Dante sobre Santiago, en su carta Monseñor Prieto concluye que "desde la Casa del Señor Santiago, desde esta tierra del finis terrae confiamos y albergamos la esperanza de que el Santo Padre León XIV pueda visitar Santiago de Compostela durante el Año Santo 2027".

Otros convites al papa

No es la primera vez que el arzobispo traslada al papa personalmente su deseo de que visite la capital gallega en 2027. En una entrevista concedida recientemente a este diario relató que "el Santo Padre ha recibido de mí personalmente, cuando estuve con él a principios de enero, la invitación a acudir como peregrino a Santiago de Compostela".

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, también confirmó a principios de año el Vaticano "coñece perfectamente o interese" del Gobierno autonómico en que el Papa visite Galicia en 2027, algo que se encargó de recordar en las redes sociales tras participar en un besamanos en el Palacio Real de Madrid.

Además, León XIV recibió otro convite más informal, el realizado por el coordinador de su visita a España, Yago de la Cierva, a pie de pista en el aeropuerto de Tenerife justo antes de partir hacia el Vaticano. "Entonces nos vemos el año que viene en Santiago, en mi tierra, ¿no?", dijo al pontífice antes de despedirse de él.