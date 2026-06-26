El popular DJ de Santiago que pondrá ritmo en el MultiSan Cross & Run: "La música puede dar ese plus de energía cuando las fuerzas fallen"

El Multiusos Fontes do Sar celebra este sábado una de las actividades más destacadas de su 25 aniversario con el evento MultiSan Cross & Run, una competición multidisciplinar por parejas en la que la música tendrá un papel protagonista. Al frente de la animación estará el DJ de Santiago José Ángel Vilas Martínez, habitual de locales como el Conga 7, A Carrilana o de eventos multitudinarios como los tardeos navideños en el casco histórico compostelano.

Tal y como relata a EL CORREO GALLEGO, Vilas ya participó anteriormente con el Multiusos en una jornada deportiva con motivo de la llegada de la primavera, aunque reconoce que esta ocasión será diferente: "Es un evento de cinco horas y la música tiene que estar adaptada a que la gente permanezca enchufada mientras hace ejercicio, explica.

José Ángel Vilas, tumbado a la derecha, junto a los participantes del evento celebrado en primavera / María Rivas

Para conseguirlo, este santiagués apuesta por una selección de temas comerciales e internacionales que resulten familiares para la mayoría de los participantes. "Las canciones tienen que dar esa activación que necesitas cuando estás compitiendo", señala. Aunque también habrá espacios para ritmos más festivos, como merengue o música de sesión vermú "en momentos puntuales" para cambiar el ambiente.

El DJ no llevará una única sesión cerrada, sino varias listas de reproducción preparadas según evolucione la prueba. "Tengo playlists específicas para eventos y las iré combinando durante toda la mañana", comenta.

Vilas considera que la música puede convertirse en un aliado más para los deportistas. "Hay momentos en los que te encuentras con una flaqueza durante un ejercicio y justo suena una canción que conoces o que te recuerda un buen momento de tu vida. Ahí sacas ese plus de energía que te ayuda a terminar el ejercicio y, sobre todo, a disfrutar mientras haces deporte".

Acostumbrado a pinchar en diferentes ambientes, José Ángel reconoce que no existe una canción universal que siempre funcione. "Depende del tipo de evento. En un pub puede triunfar un tema y en el MultiSan Cross & Run otro completamente distinto". Entre los artistas que más suelen sonar en sus sesiones cita nombres como Bruno Mars, Coldplay, además de grupos nacionales como Arde Bogotá o Viva Suecia.

Respecto al ambiente que se espera encontrar en el MultiSan Cross & Run, se muestra convencido de que será una jornada especial. "Todos estos eventos se organizan para que la gente se divierta y haga ejercicio de una manera diferente a la habitual", y aunque calcula que tanto participantes como DJ acabarán igual de cansados tras cinco horas de actividad, ya piensa en el final de la jornada. "Lo más seguro es que terminemos todos a la par, pero después habrá unas cañas en el hall, acabaremos todos contentos", bromea.

Durante la competición también estará abierto a recibir peticiones musicales. "Yo no pincho para mí; pincho para ellos. Intentaremos que todo el mundo está contento", y ante la pregunta de si algún día cambiaría la cabina por el circuito, lo tiene claro: "De momento prefiero quedarme detrás de la mesa. Para eso hay que tener una buena forma física".

El MultiSan Cross & Run reunirá a 58 parejas en el Multiusos

La competición MultiSan Cross & Run tendrá lugar este sábado entre las 09:00 y las 14:00 horas. El escenario será la pista central del Multiusos Fontes do Sar, que acoge este evento como una de las actividades conmemorativas del 25 aniversario de la instalación deportiva.

El formato enfrentará a 58 parejas (116 participantes), distribuidas en categorías masculina, femenina y mixta. Los equipos deberán completar 10 tandas de carrera de 450 metros, alternadas con otras tantas estaciones de ejercicios que pondrán a prueba su resistencia. El recorrido incluirá pruebas de remo, air bike, ski erg, wall ball, empuje y arrastre de trineos, burpees, cargadas de landmine, farmers carry, lunges con saco y snatch con mancuerna.

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La inscripción incluye un welcome pack con camiseta, bolsa de asas y avituallamiento, mientras que durante toda la mañana, la música de José Ángel Vilas acompañará a participantes y público para mantener el ritmo de una de las citas deportivas más destacadas del aniversario del Multiusos de Santiago.