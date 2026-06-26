TURISMO
La provincia de Cádiz «más cerca de Galicia» gracias a los vuelos entre Santiago y Jerez
Su área turística presenta en la capital gallega su oferta al hilo de la actual línea área entre Santiago y Jerez
La provincia de Cádiz está ahora «más cerca de Galicia» y viceversa. Ese es el resumen de la jornada impulsada por el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz, que presentó este jueves en Compostela las principales propuestas turísticas de la provincia gaditana con una experiencia gastronómica que unió «lo mejor de la cocina gallega y de los vinos de Jerez», en palabras compartidas por representantes institucionales de una y otra tierra hermanadas ahora a nivel aéreo por la conexión que tiene Vueling entre Santiago y Jerez.
Amplia representación institucional
Al acto acudieron la concelleira de Capital Cultural, Míriam Louzao Fernández; el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles; el vicepresidente de Turismo de Galicia, Jesús Picallo; la directora técnica do Patronato de Turismo de la Diputación de Cádiz, Míriam Carrión; el vicepresidente cuarto de la Diputación de Cádiz y responsable del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico, Germán Beardo; la directora técnica del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz, Miriam Carrión; la representante de Turismo Andaluz, Macarena Herraiz; y el representante del Consejo del Jerez José Ferrer, entre más asistentes.
El acto, celebrado en el restaurante A Horta de Obradoiro, contó con un menú diseñado por los responsables de dicho local, Kike Piñeiro y Eloy Cancela, y maridaje de caldos de la Denominación de Origen Vinos de Jerez, elegidos por el citado enólogo Pepe Ferrer durante una cita con una treintena larga de personas.
Cita para estrechar lazos
Por la tarde esta jornada impulsada por el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz incluyó una reunión entre empresarios de Galicia y representantes del área turística de Cádiz para «estrechar lazos» y «favorecer el diálogo entre norte y sur, sur y norte» entre dos tierras ahora más cerca gracias a Vueling.
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