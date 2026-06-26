Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Agresión sexual MilladoiroBrecha demográficaAscenso CompostelaLino gallegoEl tiempo
instagram

TURISMO

La provincia de Cádiz «más cerca de Galicia» gracias a los vuelos entre Santiago y Jerez

Su área turística presenta en la capital gallega su oferta al hilo de la actual línea área entre Santiago y Jerez

Desde la izquierda: Herraiz, Carrión, Beardo, Merelles, Louzao Ferrer y Picallo, en Santiago.

Desde la izquierda: Herraiz, Carrión, Beardo, Merelles, Louzao Ferrer y Picallo, en Santiago. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Xabier Sanmartín

Xabier Sanmartín

Santiago

La provincia de Cádiz está ahora «más cerca de Galicia» y viceversa. Ese es el resumen de la jornada impulsada por el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz, que presentó este jueves en Compostela las principales propuestas turísticas de la provincia gaditana con una experiencia gastronómica que unió «lo mejor de la cocina gallega y de los vinos de Jerez», en palabras compartidas por representantes institucionales de una y otra tierra hermanadas ahora a nivel aéreo por la conexión que tiene Vueling entre Santiago y Jerez.

Amplia representación institucional

Al acto acudieron la concelleira de Capital Cultural, Míriam Louzao Fernández; el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles; el vicepresidente de Turismo de Galicia, Jesús Picallo; la directora técnica do Patronato de Turismo de la Diputación de Cádiz, Míriam Carrión; el vicepresidente cuarto de la Diputación de Cádiz y responsable del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico, Germán Beardo; la directora técnica del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz, Miriam Carrión; la representante de Turismo Andaluz, Macarena Herraiz; y el representante del Consejo del Jerez José Ferrer, entre más asistentes.

De pie, José Ferrer, al explicar un momento del encuentro entre comida gallega y caldosde la D. O. Vinos de Jerez, celebrado en el restaurante A Horta de Obradoiro.

De pie, José Ferrer, al explicar un momento del encuentro entre comida gallega y caldosde la D. O. Vinos de Jerez, celebrado en el restaurante A Horta de Obradoiro. / Cedida

El acto, celebrado en el restaurante A Horta de Obradoiro, contó con un menú diseñado por los responsables de dicho local, Kike Piñeiro y Eloy Cancela, y maridaje de caldos de la Denominación de Origen Vinos de Jerez, elegidos por el citado enólogo Pepe Ferrer durante una cita con una treintena larga de personas.

Noticias relacionadas

Cita para estrechar lazos

Por la tarde esta jornada impulsada por el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz incluyó una reunión entre empresarios de Galicia y representantes del área turística de Cádiz para «estrechar lazos» y «favorecer el diálogo entre norte y sur, sur y norte» entre dos tierras ahora más cerca gracias a Vueling.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La apertura de un nuevo local de ocio nocturno en Santiago pone en pie de guerra a los vecinos de un edificio del Ensanche
  2. El local de un histórico comercio del centro de Santiago se convertirá en un outlet de ropa y complementos
  3. El restaurante Simpar de Santiago cierra sus puertas tras tres años de éxitos y una estrella Michelin: 'Es el momento de parar
  4. Manuel Recarey, casi 40 años al frente del restaurante Don Manuel de Santiago: «A nosa comida gusta porque é boa e abundante»
  5. La inestabilidad atmosférica precede a la ola de calor: Santiago alcanzará los 37º el próximo martes
  6. Hallan el cadáver de un hombre en el interior de una de las casetas de obra instaladas en las Urxencias del CHUS, en Santiago
  7. Una urbanización, más de 40 familias de Santiago y una cacharela hecha entre todos: así preparan la noche de San Juan en el barrio de O Castiñeiriño
  8. Katy Perry, de compras por Santiago antes del concierto: adquirió varias piezas de artesanía gallega en el casco histórico

Alberte Pagán da un coloquio en Santiago: «‘Bs. As.’ foi parte do inicio do Novo Cinema Galego»

Alberte Pagán da un coloquio en Santiago: «‘Bs. As.’ foi parte do inicio do Novo Cinema Galego»

Sandra Garrido y Nathalie Budiño abren con orgullo «de barrio» las fiestas de San Pedro en Santiago

Sandra Garrido y Nathalie Budiño abren con orgullo «de barrio» las fiestas de San Pedro en Santiago

La provincia de Cádiz «más cerca de Galicia» gracias a los vuelos entre Santiago y Jerez

La provincia de Cádiz «más cerca de Galicia» gracias a los vuelos entre Santiago y Jerez

Adiós al «me aburro, mamá»: así es la web de Santiago que reúne planes para niños

Adiós al «me aburro, mamá»: así es la web de Santiago que reúne planes para niños

El IDIS bate récords en 2025 con más de 50 millones de euros de financiación captada

El IDIS bate récords en 2025 con más de 50 millones de euros de financiación captada

O debate sobre a seguridade en Santiago volve ao pleno: «A situación é moi grave»

Raxoi pagará as nóminas ao persoal dos CSC en "cuestión de días"

Monseñor Prieto reitera su invitación al Papa a visitar Santiago por el Xacobeo

Monseñor Prieto reitera su invitación al Papa a visitar Santiago por el Xacobeo
Tracking Pixel Contents