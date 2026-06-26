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Pleno municipal

Raxoi pagará as nóminas ao persoal dos CSC en "cuestión de días"

Duro afirma que existe un acordo cos sindicatos para que os traballadores perciban o 78 %

Centro sociocultural de Conxo

Centro sociocultural de Conxo / Jesús Prieto

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Manu López

Manu López

Santiago

O concelleiro de Centros Socioculturais, Xan Duro, afirmou no pleno municipal deste xoves que Raxoi ten previsto realizar o pago de parte das nóminas pendentes ao persoal en "cuestión de días". Duro sinalou que finalmente chegouse a un acordo coa representación sindical para abonar o 78 % a todos os traballadores, tendo en conta que as cantidades das que dispón o Concello a través da retención de facturas á anterior concesionaria dos meses de outubro, novembro e decembro non son suficientes para cubrir toda a débeda.

O edil tamén explicou que as facturas correspondentes a xaneiro e á parte proporcional de febreiro, ata que o goberno local suspendeu a orde de continuidade, serán retidas cando a empresa as presente correctamente. "Está asinada a tramitación" para efectuar o pago da parte proporcional comprometida, indicou.

Duro informou da situación en resposta a unha proposición defendida polo concelleiro do PP, José Ramón de la Fuente, para reclamar apoio ao persoal ante os impagos. "Cando un goberno non controla un contrato público e os traballadores non cobran, estamos ante un fracaso de xestión", aseverou. A iniciativa recibiu o respaldo do PSOE e dos non adscritos, mentres que BNG e CA optaron pola abstención.

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