Pleno municipal
Raxoi pagará as nóminas ao persoal dos CSC en "cuestión de días"
Duro afirma que existe un acordo cos sindicatos para que os traballadores perciban o 78 %
O concelleiro de Centros Socioculturais, Xan Duro, afirmou no pleno municipal deste xoves que Raxoi ten previsto realizar o pago de parte das nóminas pendentes ao persoal en "cuestión de días". Duro sinalou que finalmente chegouse a un acordo coa representación sindical para abonar o 78 % a todos os traballadores, tendo en conta que as cantidades das que dispón o Concello a través da retención de facturas á anterior concesionaria dos meses de outubro, novembro e decembro non son suficientes para cubrir toda a débeda.
O edil tamén explicou que as facturas correspondentes a xaneiro e á parte proporcional de febreiro, ata que o goberno local suspendeu a orde de continuidade, serán retidas cando a empresa as presente correctamente. "Está asinada a tramitación" para efectuar o pago da parte proporcional comprometida, indicou.
Duro informou da situación en resposta a unha proposición defendida polo concelleiro do PP, José Ramón de la Fuente, para reclamar apoio ao persoal ante os impagos. "Cando un goberno non controla un contrato público e os traballadores non cobran, estamos ante un fracaso de xestión", aseverou. A iniciativa recibiu o respaldo do PSOE e dos non adscritos, mentres que BNG e CA optaron pola abstención.
Ordenanza do centro para persoas sen fogar
O pleno tamén aprobou a Ordenanza reguladora do Centro para persoas sen fogar de Belvís de forma definitiva, tras a aprobación inicial de marzo, cos votos a favor do goberno, PSOE e concelleiros non adscritos e coa abstención do PP. Esta norma prevé que as persoas usuarias permanezan no centro un tempo estimado de entre seis meses e dous anos, se ben este prazo podería ser ampliado se así o considera o equipo técnico co obxectivo de garantir a recuperación integral e a inclusión das persoas sen fogar.
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