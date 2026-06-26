¿Reconoces a este hombre? Un museo de Santiago pide ayuda para identificar al protagonista de una foto tomada hace casi 40 años en la Alameda
El Museo das Peregrinacións solicita ayuda para reconocer a un fotógrafo minutero capturado en una imagen de hace casi 40 años
"Necesitamos ayuda. ¿Sabes algo de la persona que aparece en la imagen?". Con estas palabras, el Museo das Peregrinacións de Santiago ha lanzado un llamamiento a través de sus redes sociales a los vecinos de la capital gallega para identificar al protagonista de una fotografía realizada hace casi 40 años. Una foto en blanco y negro en la que aparece un señor que, presuntamente, era fotógrafo minutero.
La duda surgió mientras el museo está ultimando los detalles de su próxima exposición temporal, una muestra de fotografías del autor compostelano Tino Martínez. Durante la selección de las imágenes que la conformarían, el Museo de Peregrinacións encontró el retrato del que no consiguen identificar a su protagonista.
Las claves: Alameda, 1987 y fotógrafo minutero
Según informan, la fotografía fue realizada en la Alameda de Santiago en 1987 y el presunto protagonista trabajada en esa época como fotógrafo minutero.
El museo invita a cualquier persona que reconozca al protagonista de la fotografía o pueda aportar algún dato sobre su identidad a ponerse en contacto con la institución para ayudar a completar la historia detrás de esta instantánea.
Qué es un fotógrafo minutero
Los fotógrafos minuteros eran fotógrafos ambulantes -realizaban fotos de ocasión en la calle o en algún lugar de interés público-, que utilizaban una cámara de cajón que permitía el revelado en pocos minutos en el mismo lugar.
Los fotógrafos minuteros solían ubicarse en sitios turísticos o atractivos, con gran afluencia de público. En la actualidad, los pocos fotógrafos artesanos que mantienen vivo este oficio tradicional suelen verse en alguna fiesta como el Raigame (Vilanova dos Infantes) o frente a un monumento turístico.
El caso de Os Basquiños
No es la primera vez que una foto despierta la memoria colectiva de varias generaciones de compostelanos. Haces unos días, una foto compartida por el perfil de Instagram @santiago_vello pedía ayuda para identificar a un numeroso grupo de hombres del barrio de Os Basquiños que aparecían posando en las escaleras de la Capilla da Nosa Señora da Pastoriza.
Así puedes ayudar si tienes datos
Si puedes aportar algún dato o información que ayude a identificar al señor del retrato, desde el museo invitan a cualquier persona a ponerse en contacto con la institución para ayudar a completar la historia detrás de esta instantánea. ¿Lo reconoces?
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