Sandra Garrido y Nathalie Budiño abren con orgullo «de barrio» las fiestas de San Pedro en Santiago

Quien ha vivido o vive en el barrio de San Pedro sabe que como este lugar no hay dos en Compostela, sin que ello le falte al respeto a zonas tan picheleiras como pueden ser Vite, Conxo, Sar, Belvis, Amio, Vista Alegre o la Zona Vella, entre otras áreas donde aún se escuchan más un «Bo día» o «Buenos días» que frases en inglés o alemán, de ahí que cada cita con sus fiestas tenga un punto especial porque son festejos con letra minúscula protagonizados por personas mayúsculas, vidas que no salen en las guías turísticas aunque tengan el mismo o más interés que un paseo delante de la Catedral.

Mensaje de dos convecinas

Por ello, las fiestas de San Pedro empezaron ayer con la presencia de dos convecinas, Nathalie Budiño y Sandra Garrido, que abrieron con orgullo de barrio una celebración que tuvo además a una persona traduciendo a lenguaje de signos su mensaje de apertura donde el hecho de mirar hacia Santiago no les impidió citar otras geografías, como es propio de una tierra, Galicia, con emigración en medio mundo y en el otro medio y con sentido social transfronterizo.

Asistentes al momento del pregón de las fiestas de San Pedro. / Antonio Hernández

«Neste barrio hai veciñanza con anos de alugueiro nos mesmos pisos, esperemos que por moito máis tempo e se non nos deixan xa hai unha rede veciñal contra a especulación para resistir e loitar. E este barrio non se esquece doutros barrios e non esquece tampouco dos barrios de Gaza...», dijo ayer Sandra Garrido en su emotiva intervención en el cruceiro, tocada con pañuelo palestino, al igual que Nathalie Budiño.

Mensaje de la organización

«Querédevos ben, bailade, cantade, ride… pero RESPECT!». Esa es la frase difundida online y offline por la Asociación Cultural Barrio de San Pedro, organizadora del festejo. En esta segunda jornada de las fiestas, hoy, tocan Fuego Lolita, grupo punk pop compuesto por Daniel Balsa Gallego (teclados y voz), Antonio Bouzo Blanco (bajo), Adrián Caride Armada (batería), Lara López Suárez (cantante) y José Manuel Sánchez Pico (guitarra). Comparten escenario a las 20 horas en la cruz de san Pedro con Xalundes, otra de las formaciones compostelanas emergentes ligadas al Centro Xove.

Sábado y domingo

Además, mañana sábado hay teatro: «Asesinato a los postres», de Malfeitas Teatro (18 h.; Escola Unitaria) y «Unha casa de tolos» (21 h.; en el centro juvenil Don Bosco) y desde las 21 h. en la Praza 8 de Marzo: un taller de baile tradicional con Rebeca Tallón y actuaciones de Requinta de Lampai y Balteira. Y además, un concierto de la Banda Municipal en Concheiros (20 h) y a las 21 h.: actuación de Ataque Escampe, Averío y Dj Lúa Gándara en la Praza 8 M., parte de una jornada que además ofrece talleres en el museo CGAC (11 h.) sobre collage con Diego Estevo, de pintura con Lucía Amoedo y Sofía Mediero y de djs con Juanma LoDo (en el cruceiro).

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Y el domingo, alborada a las 11 h con Airiños do Maycar y a las 13 h., romería en el Parque de Belvis y baile tradicional en la Praza 8 M.