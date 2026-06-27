Hasta 39 enfermos esperando a ser atendidos en los pasillos de Urgencias, según la Asociación de Pacientes e Usuarios do CHUS

La Asociación de Pacientes e Usuarios do CHUS denunciaba este viernes un nuevo colapso en el servicio de Urgencias del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, asegurando que a las 17:38 horas del pasado jueves había 39 pacientes graves, la mayoría de ellos en camilla, en los corredores de acceso a la espera de ser atendidos. Una situación que según este organismo llevaba ya produciéndose varios días y que, en el caso de este 25 de junio, la cola llegaba hasta los ascensores y la unidad de hemodinámica, mientras que 29 personas con ingreso asignado continuaban pendientes de ser trasladados a planta.

Desde la asociación se incide en que pese a las denuncias y el pronunciamiento por parte de la Valedora do Pobo, los responsables de la Gerencia "persisten no peche de 111 camas hospitalarias" y les acusa de "banalizar o maltrato asistencial que supón estar colocados, con episodios de dor e deterioración física, nunha zona de paso na que se atenta contra o dereito a nosa intimidade e dignidade".

Precariedad asistencial

Por último, además de considerar intolerable que no se sustituya al personal durante la época de vacaciones, critica que se vaya a suprimir un equipo de enfermería compuesto por una persona de enfermería y otra auxiliar, "baixo a escusa de que non existe persoal cualificado para ser contratado", y señala que ello conllevará un aumento de la precariedad asistencial y de la vulneración de los derechos de los pacientes, así como de la carga física y psicológica del personal sanitario.

Muestra, asimismo, su sorpresa por el hecho de que el Pulso do CHUS publique 449 personas atendidas entre las 08:00 horas del jueves y la misma hora de este viernes, con 41 ingresos y un grado de ocupación del 56%, con lo que entiende que "o nivel de demanda a partir do cal o servizo colapsa está caendo nos últimos anos" en Santiago.

Adaptación continua del hospital

Desde el Área Sanitaria de Santiago y Barbanza, lanzan sin embargo un mensaje de tranquilidad al asegurar que "o hospital mantén a súa capacidade de resposta para atender a todos os pacientes que precisan asistencia urxente, adaptando de forma continua a organización dos recursos á demanda asistencial existente en cada momento".

La Gerencia del CHUS recalca que en verano "mantense o cadro de persoal estructural ao 100%" y aclara que la planificación de recursos humanos responde exclusivamente a criterios técnicos, organizativos y asistenciales, y "en ningún caso tómanse medidas que comprometan a seguridade dos pacientes nin a calidade asistencial".

Atención "segura, digna e de calidade"

En el caso concreto de Urgencias, incide en que de forma puntual el servicio puede experimentar momentos de alta presión debidos a múltiples factores que "son monitorizados de forma continua, activando as medidas organizativas necesarias para minimizar o seu impacto", y añade que junto con los profesionales del servicio para optimizar los circuitos asistenciales, así como mejorar los tiempos de respuesta y garantizar "unha atención segura, digna e de calidade".

Tras mostrar su disposición al diálogo con representantes de los pacientes como vía para fortalecer el sistema sanitario público, recuerda que la distribución de camas hospitalarias obedece a criterios asistenciales y non se poden concluir medias aritméticas de ocupación xenéricas na que se mixturen os berces para lactantes con habitacións para doentes críticos, postcirúrxicos, cone enfermedades infecciosas ou patoloxías psiquiátricas".