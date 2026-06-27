Un Policía Nacional fuera de servicio reanima y salva la vida a una persona en Santiago tras ver como se desplomaba en la avenida Rodríguez de Viguri
El agente procedió a dar aviso al 061 y a practicarle maniobras de reanimación mientras no acudían los servicios sanitarios
Cuando uno es policía, el deber no entiende de horarios. Es lo que le ha pasado este sábado a un agente fuera de servicio adscrito a la Comisaría de la Policía Nacional de Santiago, que fue testigo de una situación de emergencia cuando presenció como un viandante se desplomaba y caía al suelo en la avenida Rodríguez de Viguri. Ni corto ni perezoso, se lanzó a socorrer a esta persona.
Fuentes policiales consultadas por EL CORREO GALLEGO confirman que el suceso ha ocurrido a las 10:50 horas de esta mañana a la altura del número 16 de la citada calle. Al parecer, el agente fue testigo del momento en el que un viandante caía al suelo, por lo que procedió a dar aviso al 061 y a practicarle maniobras de reanimación mientras no acudían los servicios sanitarios.
Una rápida actuación con la que consiguió que la víctima recuperara la consciencia antes de la llegada de la ambulancia y gracias a la que, posiblemente, haya salvado la vida a esta persona.
Hace poco más de año ocurrió algo similar
Hace ahora poco más de un año, dos policías nacionales de Santiago salvaban la vida a un hombre de avanzada edad que había sufrido un infarto en pleno Ensanche de la capital gallega. Su actuación fue crucial cuando observaron a la víctima tirada en la calle, inconsciente y cianótica; y sobre ella una mujer que practicaba técnicas de reanimación. Esta se identificó ante los agentes como enfermera y manifestó que el hombre se encontraba en parada cardiorrespiratoria y que ella ya no podía seguir con las maniobras por agotamiento.
En ese caso, los policías tampoco lo dudaron ni un segundo e inmediatamente le tomaron el relevo. Insistieron con las técnicas de reanimación cardio pulmonar y pasados unos cinco minutos pudieron comprobar cómo la víctima empezó a recuperar el color y el pulso. Además, también fue recuperando poco a poco la consciencia.
Poco después llegaban al lugar de los hechos dos ambulancias medicalizadas y el personal sanitario se hizo cargo de la asistencia al hombre infartado, que fue trasladado al CHUS de Santiago, donde sigue ingresado en estado grave pero consciente.
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