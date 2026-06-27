Un Policía Nacional fuera de servicio reanima y salva la vida a una persona en Santiago tras ver como se desplomaba en la avenida Rodríguez de Viguri

Cuando uno es policía, el deber no entiende de horarios. Es lo que le ha pasado este sábado a un agente fuera de servicio adscrito a la Comisaría de la Policía Nacional de Santiago, que fue testigo de una situación de emergencia cuando presenció como un viandante se desplomaba y caía al suelo en la avenida Rodríguez de Viguri. Ni corto ni perezoso, se lanzó a socorrer a esta persona.

Fuentes policiales consultadas por EL CORREO GALLEGO confirman que el suceso ha ocurrido a las 10:50 horas de esta mañana a la altura del número 16 de la citada calle. Al parecer, el agente fue testigo del momento en el que un viandante caía al suelo, por lo que procedió a dar aviso al 061 y a practicarle maniobras de reanimación mientras no acudían los servicios sanitarios.

Imagen del número 16 de la avenida Rodríguez de Viguri, lugar en el que esta mañana se desplomó el viandante que fue reanimado por el agente fuera de servicio / Maps

Una rápida actuación con la que consiguió que la víctima recuperara la consciencia antes de la llegada de la ambulancia y gracias a la que, posiblemente, haya salvado la vida a esta persona.

Hace poco más de año ocurrió algo similar

Hace ahora poco más de un año, dos policías nacionales de Santiago salvaban la vida a un hombre de avanzada edad que había sufrido un infarto en pleno Ensanche de la capital gallega. Su actuación fue crucial cuando observaron a la víctima tirada en la calle, inconsciente y cianótica; y sobre ella una mujer que practicaba técnicas de reanimación. Esta se identificó ante los agentes como enfermera y manifestó que el hombre se encontraba en parada cardiorrespiratoria y que ella ya no podía seguir con las maniobras por agotamiento.

En ese caso, los policías tampoco lo dudaron ni un segundo e inmediatamente le tomaron el relevo. Insistieron con las técnicas de reanimación cardio pulmonar y pasados unos cinco minutos pudieron comprobar cómo la víctima empezó a recuperar el color y el pulso. Además, también fue recuperando poco a poco la consciencia.

Poco después llegaban al lugar de los hechos dos ambulancias medicalizadas y el personal sanitario se hizo cargo de la asistencia al hombre infartado, que fue trasladado al CHUS de Santiago, donde sigue ingresado en estado grave pero consciente.