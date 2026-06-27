Cirugía general y Digestiva del CHUS, galardonado por un trabajo sobre 'Melanoma y ganglio centinela'

El Servicio de Cirugía General y Digestiva del Área Sanitaria de Santiago y Barbanza acaba de ser distinguido con el premio a la mejor comunicación oral por su trabajo Melanoma y ganglio centinela: análisis del proceso ambulatorio, presentado en la decimosexta edición del simposio nacional de la Asociación Española de Cirugía Mayor Ambulatoria (Asecma) celebrada en Valladolid.

Una comunicación que firman Salustiano González Vinagre, Sofía Martín Acedo, Carolina Duro Penkova, Paula Rodríguez Andrés, Patricia Guerrero Ortiz, Marta Seoane Vigo, Ana Calvache González y Beatriz Vidal Herrador, y en la que analizan los resultados de la biopsia selectiva del ganglio centinela en pacientes con melanoma tratados en régimen ambulatorio.

Sin ingreso hospitalario

Las conclusiones de dicho estudio llevado a cabo en Santiago muestran que este procedimiento puede realizarse de manera segura sin necesidad de ingreso hospitalario, tanto en pacientes de edad avanzada como en los sometidos a intervenciones de mayor duración.

La comunicación había sido aceptada inicialmente en formato póster y, tras ser seleccionada entre los mejores trabajos presentados en el simposio, se expuso en la sesión especial El mejor del congreso, donde finalmente obtuvo el premio a la mejor comunicación oral en el área de cirugía.

El trabajo también refleja que la hospitalización depende de las características propias del paciente, sobre todo de su edad.

Área de drenaje

Entre los parámetros analizados por los autores, destacan la concordancia entre la localización del melanoma y el área de drenaje del ganglio centinela, la relación entre la positividad del ganglio y la profundidad tumoral (índice de Breslow), así como el tiempo de espera para la intervención y la tasa de pernocta no planificada, factores relevantes para optimizar el proceso asistencial de la biopsia escisional de adenopatías.

Muestra además la importancia de la gestión de los procesos quirúrgicos en régimen de cirugía mayor ambulatoria y de la biopsia de adenopatías, un procedimiento de cirugía mayor que se adapta de manera óptima a los estándares y criterios selectivos de las Unidades de Cirugía Mayor Ambulatoria.

Este reconocimiento pone en valor la calidad asistencial, docente e investigadora del Servicio de Cirugía General del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), reforzando su compromiso con la innovación, la mejora continua y la excelencia en la atención a los pacientes. Salustiano González Vinagre es, además de facultativo del área sanitaria compostelana, coordinador nacional de la Sección de Cirugía Mayor Ambulatoria de la Asociación Española de Cirujanos.