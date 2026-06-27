"Tenemos el corazón roto": venezolanos en Santiago impulsan una gran recogida solidaria para ayudar a las víctimas del terremoto

Un grupo de venezolanos afincados entre Santiago y Ames ha puesto en marcha una campaña solidaria para recoger material de primera necesidad destinado a las miles de personas afectadas por los devastadores terremotos que han sacudido Venezuela. Detrás de la iniciativa hay siete amigos que, desde la distancia, intentan aliviar el sufrimiento de sus compatriotas mientras buscan la forma de hacer llegar la ayuda al país.

Uno de los impulsores es Christian Lucas de Carvalho, venezolano de 29 años, vecino de Milladoiro y creador de contenido en redes sociales bajo el perfil @elvenegalle. Junto a él trabajan estos días frenéticamente Jesyel Magan y Manuel Rodríguez, responsables de Lirios Studio, que han cedido el local situado en el número 23 de la calle Romero Donallo, en Santiago, donde se centralizará la recogida de ayuda. Noa Souto, Orlando Galdamez, José Magan y Yibrin Gómez completan el equipo organizador.

Recogida a partir del domingo en un local de Romero Donallo

La recogida comenzará este domingo de 16.00 a 20.00 horas. A partir del lunes, las donaciones podrán entregarse en el local de Romero Donallo entre las 17.00 y las 20.00 horas. Los organizadores solicitan principalmente alimentos no perecederos, productos de higiene, material sanitario y medicamentos "sin caducar, cerrados y en perfecto estado". También recogerán ropa, aunque piden que únicamente se entregue si está en buenas condiciones.

Están convencidos de que la respuesta ciudadana va a superar todas las previsiones. Tanto es así que el grupo empieza a preocuparse por la logística. "Creemos que la gente se va a volcar para ayudar al pueblo venezolano y tenemos miedo de que se nos vaya de las manos", reconoce Christian.

Les preocupa cómo hacer llegar la ayuda a Venezuela

La principal incertidumbre no está ya en la recogida, sino en el transporte. Los organizadores disponen de ofrecimientos de furgonetas y camiones para trasladar el material hasta Madrid e incluso cuentan con la posibilidad de almacenar toda la ayuda en una nave de 1.100 metros cuadrados en Teo, cedida por una empresa local. El gran reto será conseguir que esos suministros lleguen finalmente a Venezuela, donde la situación continúa siendo muy complicada y las infraestructuras de transporte permanecen seriamente afectadas.

Si la movilización ciudadana sigue creciendo, Christian no descarta solicitar públicamente la colaboración de las administraciones: "Igual hace falta pedir ayuda al Gobierno o a la Xunta para encontrar la forma de enviar el material".

El llamamiento ha logrado una rápida difusión a través de las redes sociales y ya ha propiciado la creación de nuevos puntos de recogida en distintos lugares de Galicia.

"Es una mezcla de emociones. Ya no es solo querer ayudar; sentimos impotencia, incertidumbre y tenemos los brazos atados. Estamos aquí, pero nuestra gente lo está pasando muy mal y ni siquiera sabemos si vamos a conseguir hacerles llegar lo que recaudemos", lamenta Christian, que confía en que finalmente puedan encontrar el modo de ayudar a su pueblo desde el otro lado del Atlántico.