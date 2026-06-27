La empresa compostelana LAU llega al ecuador de su iniciativa ’15 años, 15 ejemplos’ con un reconocimiento al trabajo de Avante LGBT+

LAU, con sede en Santiago y una de las grandes referencias del noroeste de España en impresión de gran formato y en el sector de servicios y soluciones integrales para empresas y administraciones, cumple 15 años en 2026, un aniversario que celebra con diferentes actividades.

Una de ellas es la iniciativa ‘15 años, 15 ejemplos’, que llega a su ecuador y con la que LAU quiere reconocer públicamente el trabajo de las entidades y asociaciones que “piensan en grande”, que trabajan para ayudar a los colectivos más vulnerables, a las personas que sufren alguna enfermedad o en favor de alguna causa social.

Este domingo, LAU se une a la conmemoración del Día del Orgullo con un reconocimiento al trabajo de Avante LGBT+, una asociación creada en Santiago en el año 2017 para concienciar a la sociedad y luchar por la pluralidad, la diversidad y la libertad sexual y de género.

’15 años, 15 ejemplos’ surgió como una de las actividades vinculadas al 15 aniversario de LAU, “pero la excepcional acogida que está teniendo entre las entidades del tercer sector nos anima a mantenerla en el tiempo”, asegura Gonzalo Sanmartín, director de LAU.

Gonzalo Sanmartín, uno de los fundadores de LAU Creaciones, en las instalaciones de la empresa en el Polígono del Tambre, en Santiago / Cedida

“Queremos reforzar nuestro compromiso con entidades como las que ya han formado parte de la campaña en el primer semestre: Asanog, Fegerec, Down Compostela, Acem, Cruz Roja… y las que vendrán en los próximos meses”, añade.

Premio solidario ‘LAU Piensa en Grande’

Aprovechando el calendario anual de ‘Días Mundiales’, LAU identificó 15 fechas y 15 asociaciones o entidades sin ánimo de lucro con actividad en Santiago o Galicia. Durante este 2026, la empresa situada en el polígono del Tambre está dando a conocer en sus redes sociales las fechas y entidades de la campaña.

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