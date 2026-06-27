La empresa compostelana LAU llega al ecuador de su iniciativa ’15 años, 15 ejemplos’ con un reconocimiento al trabajo de Avante LGBT+
Durante su 15 aniversario quiere poner en valor la labor del tercer sector y de las entidades que luchan por alguna causa social
El Correo Gallego
LAU, con sede en Santiago y una de las grandes referencias del noroeste de España en impresión de gran formato y en el sector de servicios y soluciones integrales para empresas y administraciones, cumple 15 años en 2026, un aniversario que celebra con diferentes actividades.
Una de ellas es la iniciativa ‘15 años, 15 ejemplos’, que llega a su ecuador y con la que LAU quiere reconocer públicamente el trabajo de las entidades y asociaciones que “piensan en grande”, que trabajan para ayudar a los colectivos más vulnerables, a las personas que sufren alguna enfermedad o en favor de alguna causa social.
Este domingo, LAU se une a la conmemoración del Día del Orgullo con un reconocimiento al trabajo de Avante LGBT+, una asociación creada en Santiago en el año 2017 para concienciar a la sociedad y luchar por la pluralidad, la diversidad y la libertad sexual y de género.
’15 años, 15 ejemplos’ surgió como una de las actividades vinculadas al 15 aniversario de LAU, “pero la excepcional acogida que está teniendo entre las entidades del tercer sector nos anima a mantenerla en el tiempo”, asegura Gonzalo Sanmartín, director de LAU.
“Queremos reforzar nuestro compromiso con entidades como las que ya han formado parte de la campaña en el primer semestre: Asanog, Fegerec, Down Compostela, Acem, Cruz Roja… y las que vendrán en los próximos meses”, añade.
Premio solidario ‘LAU Piensa en Grande’
Aprovechando el calendario anual de ‘Días Mundiales’, LAU identificó 15 fechas y 15 asociaciones o entidades sin ánimo de lucro con actividad en Santiago o Galicia. Durante este 2026, la empresa situada en el polígono del Tambre está dando a conocer en sus redes sociales las fechas y entidades de la campaña.
A final de año, anunciará el nombre de la asociación ganadora del primer premio solidario ‘LAU Piensa en Grande’, que incluirá una aportación económica de apoyo a las actividades de la entidad.
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