Federico Martinón Torres reivindica las vacunas como una apuesta por la equidad y la justicia social

Con una extensa trayectoria como profesional sanitario, como docente e investigador, especialmente en el campo de la inmunología donde es todo un referente a nivel internacional, el jefe de Pediatría del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, Federico Martinón Torres, reivindicó ayer el papel de las vacunas «como un modelo de país, como indicador de desarrollo económico y social, como una herramienta de equidad y de justicia social».

Lo hizo durante su intervención al recibir el Premio Nóvoa Santos que concede Asomega, galardón de la Asociación de Médicos Gallegos que en esta edición cumple un cuarto de siglo.

El también catedrático de Pediatría de la Universidade de Santiago y líder del grupo de investigación GenVip del IDIS destacó el liderazgo de Galicia en vacunación, «con el mejor calendario e incorporando innovación, siendo los mejores vacunando y con unas coberturas muy altas, que se traduce en más salud».

Trabajo en equipo

En un acto en el Pazo de Fonseca en el que también fueron distinguidas la pediatra e investigadora Irene Rivero con el Asomega Nova y la Obra Social Pediatría del CHUS con el Asomega Axuda –premio que recogió en nombre de esta iniciativa Belén Mosquera–, Martinón mostró su inmensa gratitud por un premio que entiende es resultado del trabajo en equipo de mucha gente, y a quien agradeció su apoyo durante todos estos años, empezando por su familia porque «las carreras se escriben en artículos y horas robadas a quienes más queremos» y tuvo un recuerdo especial para su madre, «mi fan número uno que hoy no puede estar aquí por motivos de salud».

Un agradecimiento que hizo extensivo a todos los profesionales del hospital, sobre todo a los de Pediatría, a los colegas de la facultad y a los investigadores del IDIS, ejemplo de que solo se entiende la medicina moderna desde la colaboración y la ambición científica.

El CHUS, "buque insignia de la sanidad gallega"

Tras recordar que la mayor parte de su carrera ha estado vinculada al CHUS, «buque insignia de la sanidad gallega por sus profesionales; así como a la USC, el Códice Calixtino de las universidades gallegas», recordó que en estos 25 años del Premio Nóvoa Santos le habían precedido grandes figuras, algunos de los cuales han sido sus maestros y referentes.

Durante su lección magistral, puso en valor los avances en inmunización y el liderazgo de Galicia al frente de consorcios internacionales y macroproyectos europeos, pivotando sobre GenVip, como más de cincuenta investigadores. El resultado, 140 ensayos y múltiples vacunas licenciadas «de las que se benefician millones de personas en el mundo y que se empezaron a estudiar en Galicia».

Agradeció la participación de la ciudadanía y de las administraciones públicas para conseguir «un modelo de salud pragmático que copia todo el mundo», y que llevará por ejemplo a que la comunidad se convierta en «el primer sitio del mundo libre de meningitis».

Efectividad máxima frente al VRS

Entre los hitos más recientes del calendario vacunal gallego, Martinón hizo también referencia a que la inmunización de los lactantes frente al virus respiratorio sincitial ha evitado más de dos mil ingresos en tres campañas y hoy ya se realizara en todo el mundo.

El presidente de Asomega, Julio Ancoechea, hizo un repaso por los premiados anteriormente, defendió una medicina gallega comprometida con «perseverar en su luz», sustentada en el rigor científico y el alma humanista, en un acto en el que también intervinieron el presidente del Parlamento gallego, Miguel Santalices; la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; la rectora de la USC, Rosa Crujeiras; el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y Olga Moreno, de AstraZeneca, patrocinadora del galardón.

Noticias relacionadas

De la laudatio de Federico Martinón Torres se encargó el catedrático y exjefe de Endocrinología del CHUS Felipe Casanueva, quien recordó que él mismo había recibido este galardón hace dos décadas, y que «es evidente que el progreso de la medicina científica y clínica está garantizado». Y la nota musical la pusieron Inma Macías y Luis Pinto.